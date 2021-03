Używasz Google Chat? Oto przydatna nowość

Ciekawa nowość.

Google Chat nie pozwoli Ci zapomnieć o spotkaniu





Skrót kalendarza w zakładce Google Chat | Źródło: Google

Spotkanie w Kalendarzu Google | Źródło: Google

Jeśli korzystacie z usług wchodzących w skład Google Workspace, to z pewnością macie w swoim Kalendarzu zapisany szereg spotkań, o których po prostu musicie pamiętać. Koncern planuje Wam to ułatwić poprzez wprowadzanie interesujących rozwiązań.Od dłuższego czasu trwa proces integracji Gmaila z innymi aplikacjami od giganta. Wszystko po to, by nie trzeba było za każdym razem przechodzić do osobnego programu w celu np. zaplanowania spotkania czy uzupełnienia listy rzeczy do zrobienia. W kliencie pocztowym znalazł się także Google Chat.Jako użytkownicy możemy powiązać dany kontakt z konkretnym wydarzeniem zapisanym w Kalendarzu. Może się jednak zdarzyć, że mimo tego zapomnimy do kogoś napisać bądź zadzwonić. W celu uniknięcia takich sytuacji zaimplementowana zostanie nowa funkcja okrzyknięta jako „Sugestie”.Google Chat (zarówno ten w Gmailu, jak i w formie dedykowanej aplikacji)przy powiązaną z nim osobą. Taka forma sugestii widoczna będzie przez czas trwania wydarzenia, jak i 10 minut po jego zakończeniu.Nie da się ukryć, iż taka funkcjonalność może okazać się naprawdę zbawienna dla zapominalskich użytkowników. Oczywiście sytuacje, kiedy zapomnimy o czymś ważnym nie zdarzają się zbyt często, lecz warto dmuchać w tym przypadku na zimne.Nowość jest już wdrażana i powinna trafić do wszystkich w przeciągu najbliższych kilku tygodni.