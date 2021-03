Microsoft naprawia bardzo uciążliwy błąd w Windows 10

W końcu.





Microsoft naprawia błąd z drukarkami w Windows 10





fot. Mahrous Houses - Unsplash

Wydana kilka dni temu poprawka przeznaczona dla systemu Windows 10 zaowocowała powstaniem błędu, którego chyba nikt się nie spodziewał. Użytkownicy zgłaszali, iż w przypadku korzystania z funkcji drukowania na poszczególnych drukarkach, oprogramowanie Microsoftu zgłasza BSOD (niebieski ekran śmierci),Jedynym rozwiązaniem było ponowne uruchomienie sprzętu i jak się okazuje, nawet ten sposób nie rozwiązywał problemu.Niektóre osoby zostały więcW ramach klasycznego Patch Tuesday, Microsoft zdecydował się wydać, który naprawia potencjalne problemy z działaniem drukarek oraz drukowaniem plików i innych multimediów. Ulgę powinny odczuć w szczególności firmy, które działają na bieżąco z systemem Microsoftu. Użytkownicy komercyjni również będą mogli bez problemu skorzystać z drukowania.W uwagach dotyczących nowej aktualizacji naprawiającej wspomniany problem, Microsoft ewidentnie twierdzi, iż cała sytuacja dotyczyła jedynie niektórych drukarek podczas wykorzystania konkretnych aplikacji. Wygląda więc na to, że sam problem nie był „globalny”, jednak liczba osób, które zgłaszały go na forum producenta czy chociażby w odpowiednich wątkach w serwisie RedditAby sprawdzić czy nowe aktualizacje są dostępne na Waszych komputerach, należy przejść do zakładki Ustawienia, później „Aktualizacje” i odświeżyć pojawiający się widok. Póki co trzeba mieć nadzieję, że po zaktualizowaniu systemu operacyjnego do najnowszej wersji, sam komputer oraz drukarka ponownie staną się dobrymi przyjaciółmi – tym samym unikając ciągłego restartowania się komputera.Poprzednio udostępnione obejścia problemuŹródło: TheVerge / fot. Tadas Sar - Unsplash