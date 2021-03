Nadchodzi duża zmiana w sposobie aktualizowania iPhone'ów?

Zdradza to kod nowej wersji systemu.





Apple zmieni sposób aktualizacji iPhone’a?





fot. David Grandmougin - Unsplash

Apple przygotowuje się do. Oprócz znaczącej nowości związanej z wprowadzeniem funkcji blokującej śledzenie przez aplikacje, amerykańska firma może także nieco zmienić sposób aktualizowania urządzeń z jabłkiem w logo. Zmiany znalezione w kodzie zdradzają, iż w tym przypadku Apple będzie chciało rozdzielić aktualizacje oprogramowania od aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla swoich sprzętów.Dość często osoby korzystające z iPhone’a czy iPada rezygnują z aktualizacji swojego sprzętu do nowej wersji systemu, w obawie przed potencjalnymi problemami z oprogramowaniem. Nowa wersja systemu, to jednak zazwyczaj także ważne poprawki bezpieczeństwa dla sprzętów mobilnych. Logika jest prosta: bez aktualizacji, ewentualne luki bezpieczeństwa dalej pozostają na wspomnianych sprzętach.Apple będzie chciało zmienić swoją politykę i rozdzieli aktualizacje systemowe od tych, które będą związane stricte z bezpieczeństwem. Ostatnim przykładem może być aktualizacja do iOS 14.4.1 , która zawierała poprawki bezpieczeństwa dla silnika WebKit obsługującego przeglądarki internetowe.Izolując aktualizacje bezpieczeństwa od iOS 14.5 oraz nowszych wersji systemu, Apple może zapewnić użytkownikom. To także dobry sposób na to, aby przekonać do aktualizacji potencjalnie niezdecydowane osoby.Kod sugerujący tego typu zmiany został znaleziony przez samych użytkowników, tak więc sytuacja. Nie wszystkie pomysły Apple z przeszłości trafiły do użytku publicznego oraz zostały zaimplementowane do wykorzystania w szerszym gronie.Oddzielenie poprawek bezpieczeństwa od głównych aktualizacji systemuSzczególnie w dobie coraz bardziej aktywnego wykorzystywania wybranych podatności przez cyberprzestępców.Źródło: 9to5mac / fot. Szabo Viktor - Unsplash