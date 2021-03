Najlepsze aplikacje dla Windows 10 z Microsoft Store

1. Netflix

2. Adobe Photoshop Express

3. Duplicates Cleaner

4. Messenger

5. Spotify Music

6. VLC

7. TaskbarX

8. Lively Wallpaper

9. Trio Office

10. Skype

Coś mi się wydaje, że niniejszy wpis na temat aplikacji z Microsoft Store wielu osobom przypomni, że takowy sklep w ogóle istnieje w obrębie systemu Windows 10. Ba, nie będę wcale, a wcale zaskoczony, jeśli niewielki odsetek czytelników dowie się dzięki niemu, że może pobierać nowe programy na dyski swoich programów w taki właśnie sposób. Czy warto to robić? Myślę, że tak.Microsoft od lat dwoi się i troi, aby Microsoft Store zyskał szacunek w oczach użytkowników Windowsa 10. Niestety, bezskutecznie. Pewne nawyki trudno zmienić i niemal wszyscy do pobierania coraz to nowych apek wykorzystują przeglądarki internetowe. Tymczasem, istnieje wiele zalet korzystania z aplikacji typu Universal Windows Platform (UWP), dostępnych w Microsoft Store.Aplikacje UWP mogą współdziałać z wbudowanymi funkcjami powiadomień i udostępniania systemu Windows. Mogą także wyświetlać aktualne informacje na żywych kafelkach (live tiles) w Menu Start, co jest niezmiernie przydatne w przypadku narzędzi pogodowych i prezentujących wiadomości ze świata i sportu. Ba, są całkiem niezłą propozycją nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż działają we własnych "piaskownicach", aby nie zagrażać reszcie systemu. Co więcej: nie zaśmiecają rejestru systemowego.W Microsoft Store nie znajdziecie absolutnie wszystkich potrzebnych Wam programów i gier, ale te dziesięć na pewno warto z tego miejsca pobrać. Są wśród nich pozycje zarówno bardziej, jak i mniej oczywiste.W dalszym ciągu korzystasz z Netflixa w przeglądarce internetowej? Proszę Cię, Drogi Czytelniku... Aplikacja Netflix dla Windows 10 jest naprawdę wygodna, działa rewelacyjnie i można ją przypiąć do Paska Zadań w taki sposób, aby móc otworzyć ją błyskawicznie zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po zalogowaniu się na swoje konto zacząć oglądanie na jednym urządzeniu i zakończyć je na innym - telewizorze, smartfonie, tablecie, czy nawet konsoli do gier.Narzędzia z pakietu Adobe są dosyć drogie, ale... niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w Microsoft Store popularny producent udostępnia swój darmowy edytor obrazów. Adobe Photoshop Express to przyjazne dla początkujących użytkowników rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą obróbkę zdjęć cyfrowych. Możesz za jego pomocą nakładać na swoje fotografie filtry, kadrować je, czy też przeprowadzać drobne korekty poprzez zmianę jasności, kontrastu lub nasycenia. Dla zupełnych nowicjuszy stworzono przycisk w pełni automatycznego dostosowania optymalnych ustawień.Istnieje mnóstwo sposobów na oczyszczanie dysku w Windows 10 i stworzyliśmy ostatnio co najmniej dwa teksty na ten temat. Jedną ze skutecznych metod jest pozbycie się z dysków wszelkich zduplikowanych plików. Ręczne ich wyszukiwanie jest drogą przez mękę - na szczęście z pomocą przychodzą aplikacje pokroju Duplicates Cleaner, dostępnego w Microsoft Store. Tylko dwa kliknięcia dzielą Cię od wyszukania i wykasowania duplikatów plików audio, filmów, dokumentów i wielu innych. To narzędzie powinien sprawdzić każdy, bez wyjątku.Webowa wersja komunikatora Messenger działa fatalnie, podobnie z resztą jak sam Facebook. Czasami aż trudno uwierzyć w to, jak źle zoptymalizowano tę popularną aplikację w jej wersji przeglądarkowej. Na szczęście istnieje wariant desktopowy, który oferuje znacznie lepsze doznania. Messenger z Microsoft Store umożliwia bezpłatne wysyłanie wiadomości tekstowych, nawiązywanie czatów głosowych oraz wideorozmów. W rozmowach grupowych może brać udział nawet 50 osób. Nie zabrakło trybu ciemnego, GIF-ów, emoji i wszystkiego co potrzebne, do prowadzenia rozmów.Kolejną z aplikacji goszczących niezwykle często na komputerach z Windows 10, którą warto zainstalować wprost z Microsoft Store, jest Spotify Music. Spotify nikomu nie muszę chyba przedstawiać. To narzędzie umożliwiające uzyskać dostęp do nieprzebranej biblioteki muzyki na żądanie. Można śmiało zrezygnować z opcji Premium i korzystać z wersji Free, z reklamami.Najlepszy darmowy odtwarzacz wideo? Zdaniem wielu to właśnie VLC, który od dłuższego czasu dostępny jest jako aplikacja UWP, dystrybuowana za pośrednictwem Microsoft Store. VLC działa na konsolach Xbox (X, S i One), smartfonach z Androidem i iOS, komputerach osobistych, a nawet HoloLens. Pozwala nie tylko oglądać prawie każdy format wideo (m.in. MKV, MPEG i MOV), ale także odtwarza muzykę. Program dysponuje korektorem z ustawieniami wstępnymi dla gatunków takich jak Classical i Reggae. W przypadku wideo możesz skorzystać z trybu picture-in-picture w Windows 10 i używać akceleracji sprzętowej. VLC pozwala ponadto odtwarzać strumieniowe transmisje internetowe w formatach HLS, MMS lub RTSP, z których ostatni jest powszechnie używany w kamerach monitorujących i kamerach internetowych.TaskbarX nie jest aplikacją bezpłatną, ale jeśli odżałujesz 6,99 złotych, prawdopodobnie nie będziesz tego żałował. Dzięki TaskbarX zyskasz pełną kontrolę nad personalizacją wyglądu paska zadań w systemie Windows 10. Chcesz wypośrodkować ikony? Żaden problem. Zmienić animacje? W porządku. A może ustawić kolor i przezroczystość paska i jednocześnie pozbyć się Menu Start? Proszę bardzo. TaskbarX potrafi doprawdy sporo.Animowane tapety w Windows 10? Lively Wallpaper to darmowa i otwartoźródłowa aplikacja, która pozwala jako tapetę ustawić dowolny GIF lub film. Wystarczy wybrać odpowiedni plik z obszernej biblioteki lub stworzyć własny, także z plików HTML, adresów URL, czy nawet gier wideo. Program ukryty jest w zasobniku systemowym, z poziomu którego łatwo uzyskać do niego dostęp. Jego obsługa jest bajecznie prosta.Alternatywa dla Microsoft 365, czyli pakietu Office - i to w sklepie Microsoft Store? Taki program istnieje i nazywa się Trio Office: Word, Slide, Spreadsheet. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zestaw bezpłatnych narzędzi biurowych, stanowiących alternatywę dla płatnego oprogramowania Word, Excel i PowerPoint. Jednocześnie, deweloper z GT Office PDF Studio zapewnia pełnię kompatybilności swojego rozwiązania z narzędziami Microsoftu, Google oraz formatem OpenOffice.Skype to wciąż jeden z najłatwiejszych w obsłudze i najpowszechniej używanych komunikatorów VoIP na świecie. Za jego pomocą można nie tylko prowadzić rozmowy głosowe pomiędzy komputerami PC, Mac i telefonami oraz tabletami. Skype to także rozmowy wideo, współdzielenie ekranu, konwersacje grupowe, łatwa wymiana plików w rozmiarze do 300 MB, czy też galeria multimediów, dająca możliwość wygodnego przeglądania udostępnionych w obrębie czatów plików, linków i zdjęć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ze Skype dzwonić na telefony stacjonarne i komórkowe - po opłaceniu abonamentu.Korzystasz z innych aplikacji z Microsoft Store? A może unikasz z jakiegoś powodu tego sklepu z aplikacjami jak ognia? Jesteśmy ciekawi Waszych opinii w komentarzach.