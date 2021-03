Darmowy menedżer haseł Bitwarden z nową przydatną funkcją

Bitwarden z funkcją przesyłania szyfrowanego tekstu i plików

Po ostatnim zamieszaniu związanym z menadżerem haseł LastPass , wielu internautów szuka programu, który mógłby go godnie zastąpić. Na jedną z ciekawszych alternatyw zaczyna wyrastać darmowy Biwarden, wzbogacony właśnie o dwie szalenie przydatne funkcje. Już wcześniej warto było się nim zainteresować, a teraz dostaliście ku temu jeszcze mocniejsze argumenty.Mam nadzieję, że nie należycie do grona osób wykorzystujących to samo hasło do wszystkich swoich kont. W dobie popularności menedżerów haseł jest do postępowanie skrajnie nie odpowiedzialnie. Programy tego rodzaju pozwalają zapisywać dowolną liczbę haseł, chronić je przed niepowołanym dostępem i przypominać dokładnie w tym momencie, w którym jest to potrzebne. Jednym z takich narzędzi jest zaktualizowany niedawno Bitwarden.Od teraz użytkownik Bitwarden może wysyłać swoim rozmówcom specjalne linki do zawartości szyfrowanej w dokładnie taki sam sposób, w jaki szyfrowane są hasła w obrębie wirtualnego sejfu. Przykład? Znajomy pyta Was na Messengerze o hasło dostępowe do jakiegoś pliku. Zamiast podawać je w postaci czystego tekstu, możecie wysłać znajomemu link do treści zaszyfrowanej w Bitwarden. Znajomy nie musi dysponować aplikacją, aby odczytać przesłaną w ten sposób treść. W identyczny sposób da się udostępniać pliki o rozmiarze do 100 MB.