Tinder pozwoli sprawdzić czy dana osoba była kiedyś karana

Przeszłość karna do sprawdzenia na Tinderze

Źródło: Tinder

Pandemia koronawirusa niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania aplikacjami randkowymi. W tym segmencie wciąż króluje Tinder. Jak się okazuje, już niedługo wzbogaci się on o dosyć intrygującą i kontrowersyjną funkcję.Match Group – spółka odpowiedzialna za Tindera – zapowiedziała współpracę Garbo, organizacją non-profit. Ma ona umożliwić ludziom sprawdzanie przeszłości konkretnych użytkowników przy znajomości wyłącznie imienia i nazwiska lub imienia i numeru telefonu.W ten sposób użytkownicy będą mogli weryfikować swoje tzw. pary jeszcze przed spotkaniem w „realnym świecie”.Garbo ma gromadzić bowiem publiczne rejestry i raporty dotyczące przeróżnych nadużyć, w tym wyroków skazujących, zakazów, nękania czy innych przestępstw.Nadsyłane raporty policyjne oraz inne dokumenty prawne mają być akceptowane ręcznie po to, by nie doszło do żadnej pomyłki. Nie trzeba chyba dodawać, iż osoba z dwudziestoletnim wyrokiem na karku nie będzie cieszyła się sporą popularnością na Tinderze. Użytkownicy mają poczuć się bezpieczniej.Co ciekawe, zestawy danych nie będą zawierać zarzutów dotyczących posiadania narkotyków. Według Garbo, informacje te często nie są prawdziwe co widać po „nieproporcjonalnym odsetku czarnoskórych osób aresztowanych za posiadanie narkotyków w porównaniu z białymi”. Wykroczenia drogowe także nie będą brane pod uwagę.Nie podano jednak jeszcze cennika – być może zostanie ona wliczona w standardowy abonament Tindera. Z funkcji skorzystają w najbliższych miesiącach Amerykanie. Nie wiadomo czy jej zasięg zostanie rozszerzony o inne rynki.Źródło: The Verge / Foto. Tinder