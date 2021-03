Signal z ułatwionym procesem transferu czatów

Signal z ważną funkcją

Źródło: Android Police

Ostatnio mamy do czynienia ze sporym zamieszaniem w obrębie komunikatorów internetowych. Część użytkowników opuściła bowiem WhatsAppa, kiedy ogłoszono kontrowersyjne zmiany regulaminu . Niektórzy przenieśli się na m.in. Signal. Deweloperzy stanęli tym samym przed niemałym wyzwaniem.Muszą oni spełnić oczekiwania konsumentów i zapewnić ich, że żadne dane nie są udostępniane oraz widziane przez osoby trzecie. Tym samym aplikacja wzbogaciła się o liczne nowości – jedna z nich zadebiutowała właśnie w wersji beta. Mowa o ułatwionym procesie transferu czatów pomiędzy urządzeniami.Do tej pory można było utworzyć lokalną kopię zapasową, a następnie ręcznie przenieść ją na nowy smartfon. Wygląda na to, iż niedługo pojawi się nieco szybszy i wygodniejszy sposób. Będzie wystarczyło pobrać Signal na drugi sprzęt, wybrać opcję „Transfer or restore account”, następnie potwierdzić cały proces i gotowe.Dwa urządzenia muszą być jednak blisko siebie, a aplikacja poprosi o dostęp do lokalizacji. Przesyłane dane zostaną zabezpieczone szyfrowaniem end-to-end. Cały proces możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.Nie wiadomo kiedy dokładnie nowość zostanie wdrożona publicznie. Na razie zauważono ją wyłącznie w wersji beta aplikacji. Nie da się jednak ukryć, że może ona okazać się naprawdę przydatna dla osób, które chciałyby w szybki i bezproblemowy sposób przenieść zapisane czaty.Źródło: Android Police / Foto. Signal