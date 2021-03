Microsoft zmniejsza liczbę bloatware w Windows 10

Mniej bloatware w Windows 10

Większość osób instalujących system Windows 10 na ogół nie zwraca uwagi na nadprogramowe oprogramowanie (tzw. bloatware), instalowane przy okazji. Nieco bardziej świadomi użytkownicy denerwują się na to, ze Microsoft zupełnie niepotrzebnie przemyca składniki, które osoby korzystające z tego OS-u mogłyby instalować we własnym zakresie. Według najnowszych doniesień, firma z Redmond planuje zmienić swoją postawę i odchudzić nieco jeden ze swoich flagowych produktów.Jak podaje Microsoft, wraz z udostępnieniem aktualizacji Windows 10 21H2 , czyli najpewniej w październiku lub listopadzie bieżącego roku, instalator systemu domyślnie instalował będzie nieco mniej programów. "Do odstrzału" jako pierwsze pójdą aplikacjeoraz, które będzie się dało pobrać opcjonalnie ze sklepu Microsoft Store, oczywiście za darmo.Przy okazji wydania aktualizacji o nazwie kodowej Sun Valley zniknąć ma także folder Obiekty 3D, widoczny z poziomu menu Ten Komputer oraz menu skrótów. Kolejną rzeczą skreśloną przez giganta z Redmond jest narzędzie. Nawet nie wiedziałeś o jego istnieniu? Nic dziwnego, mało kto o tym wie - wpisz tę frazę w menu wyszukiwania na prawo od Menu Start i zobacz o czym mowa.