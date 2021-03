Otwierajcie szampany. Google Chrome 89 z mniejszym zużyciem RAM

Chrome 89 z mniejszym zużyciem RAM

Google Chrome 89 - pobierz i oceń, czy jest szybszy

Epopeja pod tytułem "wysokie zużycie RAM przez Chrome" ma się powoli ku końcowi. Google od dłuższego czasu testowało wewnętrznie nową funkcję, która miała zredukować apetyt na zasoby najpopularniejszej na świecie przeglądarki internetowej, z której korzysta obecnie ok. 70% internautów. Efekty da się podziwiać już teraz. Za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania możesz pobrać Chrome 89, legitymujący się aktywnym parametrem PartitionAlloc-everywhere. To właśnie dzięki niemu wykorzystanie pamięci RAM komputera spada.Firma Google potwierdziła, że najnowsza wersja przeglądarki Chrome 89 oferuje skuteczniejszy throttling kart, odrzucanie kart i lepsze zarządzanie zasobami za sprawą funkcji PartitionAlloc-everywhere. Aby odczuć poprawę istnieje dosłownie jeden warunek: musisz być użytkownikiem komputera z systemem Windows 10 Według commitów w projekcie Chromium, obsługa PartitionAlloc-everywhere pozwala przeglądarce zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć RAM, umożliwić szybsze ładowanie stron internetowych i zaoferować ulepszone zarządzanie energią procesora. Jakich oszczędności należy się spodziewać? W przypadku zużycia pamięci jest to nawet 22%. Ba, przedstawiciele Google zapewniają, że odsapnie nawet GPU, odciążone o maksymalnie 3%. Usprawnienie zarządzania energią CPU pozwoli wydłużać czas pracy na baterii w przypadku laptopów korzystających z Chrome.Jeśli wierzyć deklaracjom, Chrome jest teraz o 9% bardziej responsywny za sprawą ulepszeń w zakresie funkcji odrzucania kart. W świetle wyników najnowszego badania, siła sugestii dewelopera jest często ważniejsza niż realna wydajność danej przeglądarki internetowej, więc... uwierz w to, a tak właśnie będzie!Oprócz ulepszeń wydajności, Chrome 89 dla systemu Windows 10 zapewnia również wczesną obsługę nowoczesnego interfejsu udostępniania, który wkrótce może pozwolić na łatwiejsze udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem innych zainstalowanych aplikacji, takich jak Outlook i OneNote.Pozostałe zmiany w Chrome 89 prześledzisz tutaj Przeglądarka internetowa Google Chrome 89 znajduje się już od jakiegoś czasie w naszym repozytorium plików. Znajdziecie tam warianty na wszystkie najpopularniejsze platformy.Źródło: Google