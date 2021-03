Chrome 90 odmieni funkcję kopiowania i wklejania (Ctrl + C, Ctrl + V)

Ulepszone kopiowanie i wklejanie w Chrome

Więcej nowości w Chrome 90 Beta

Przeglądarki internetowe już dawno przestały być tylko programami do przeglądania zasobów sieci. Twórcy implementują w nich mniej lub bardziej przydatne funkcje, które coraz częściej mocno zintegrowane są z systemem operacyjnym.W najnowszej wersjiznalazły się usprawnienia związane z tak prozaiczną funkcją jak kopiowanie i wklejanie. Co w tej kwestii można ulepszyć? Okazuje się, że naprawdę sporo.Przeglądarka rozwijana przez Google wspiera już przeciąganie i upuszczanie plików z menadżera plików, co oznacza, że możesz po prostu "złapać" plik znajdujący się na pulpicie systemu Windows i upuścić go, np. w tworzonej wiadomości e-mail jako załącznik. Podobne rozwiązanie na być teraz zintegrowanie z systemowym Chrome 90 Beta umożliwiai wklejanie ich na witrynach internetowych. Oznacza to, że aplikacje internetowe będą mogły odczytywać ścieżkę lokalizacji pliku.Nowa funkcja ukryta jest za flagąi z pewnością potrzeba sporo czasu zanim twórcy aplikacji internetowych zaczną ją implementować na szeroką skalę.Poza omówioną powyżej funkcją, w nadchodzącej wersji przeglądarki znajdziemy ładniejsze i dokładniejsze modele AR oraz wsparcie dla kodeka AV1, zoptymalizowanego pod kątem wideokonferencji przy użyciu WebRTC.