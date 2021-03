Istnieje kraj, w którym Windows 7 wygrywa z Windows 10

Gdzie Windows 7 jest najpopularniejszy?

Od premiery systemu Windows 7 minęło już blisko 12 lat, a oprogramowanie to wciąż jest zainstalowane na 16,55% wszystkich komputerów na świecie. Niewspierany już OS stanowi potencjalnie zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, co nie przeszkadza wielu firmom i użytkownikom domowym korzystać z tego, do czego zdążyli się przyzwyczaić, polubić i dostosować do działania w swoim środowisku pracy. Choć wydaje się to niemożliwe, istnieje jeden kraj na świecie, gdziema wciąż większe udziały w rynku niż Windows 10 . Dużo większe.Starając się odpowiedzieć na to pytanie, spora część z Was wskaże zapewne Chiny. W mediach często wspominano, że Chińczycy na równi z Hindusami i Wenezuelczykami ochoczo korzystają z przestarzałego systemu Microsoftu. Udzielając takiej właśnie odpowiedzi, udzielacie jednak odpowiedzi błędnej. Spróbuję Was naprowadzić.Kraj, o którym mowa, ogłosił niepodległość w wyniku rozpadu ZSRR 27 października 1991 roku. Zajmuje powierzchnię 488 100 km (przeszło 1,5-raza większą od Polski), ale zamieszkuje go jedynie 5,18 miliona osób. Położony w Azji graniczy z Afganistanem, Iranem, Kazachstanem i Uzbekistanem, a 93% jego mieszkańców wyznaje Islam. Ten kraj to... Turkmenistan.