Wiadomości Google z nowością dla fanów organizacji

Wiadomości Google z drobną, lecz ważną zmianą

Źródło: Twitter

Niewątpliwie SMS-y straciły na popularności jako podstawowy kanał cyfrowej komunikacji. W tym aspekcie od dłuższego czasu przeważają internetowe komunikatory pokroju Messengera itd. Nie można jednak powiedzieć, że SMS to zamknięty rozdział. Nic bardziej mylnego.Przy weryfikacji dwuskładnikowej czy dokonywaniu zakupów online często możemy zostać poproszeni o wprowadzenie specjalnego kodu jednorazowego, który został wysłany na podany numer telefonu komórkowego. Osobiście sporo razy miałem do czynienia z tego typu sytuacją i często zapominałem usunąć niepotrzebny już wątek wiadomości SMS z otrzymanym hasłem.Google chyba zdaje sobie sprawę, że tego „problemu” doświadczać może pokaźniejsza grupa użytkowników. Tak przynajmniej wynika z ogłoszonej funkcji do aplikacji Wiadomości – na wielu smartfonach jest ona zainstalowana fabrycznie jako podstawowa usługa do wymiany SMS-ów. Na czym będzie polegać nowość?W ustawieniach programu (a dokładniej w sekcji Organizacja Wiadomości) zauważono nowy przełącznik. Po jego kliknięciu,. Oczywiście całość jest dobrowolna, więc użytkownik bez problemu będzie mógł nadal gromadzić SMS-y.Trzeba jednak przyznać, że mamy do czynienia z dosyć przydatną funkcjonalnością, która przyda się osobom lubiącym porządek i zapominającym o usuwaniu wiadomości. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie nowość zostanie wprowadzona do aplikacji. Na razie zauważono ją w wersji beta, więc cierpliwość jest wskazana.Źródło: XDA-Developers / Foto. Google