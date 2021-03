5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #227]

True Amps

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 6,99 zł-20,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Tytuł dla fanów personalizacji wyglądu systemu. Wyświetla animowany ekran podczas ładowania smartfona. Imituje tym samym funkcję always on display - niezależnie od rodzaju wyświetlacza w naszym urządzeniu. W zależności od wybranych opcji poza informacją o poziomie naładowania na ekranie zobaczymy powiadomienia, zegar, prognozę pogody itp. Dostęp do części opcji i rodzajów animacji wymaga wykupienia wersji pro.