Shortcut Maker - skróty oszczędzają czas (recenzja)

Przydatna aplikacja, która ułatwi korzystanie ze smartfona.





Shortcut Maker – aplikacja do tworzenia skrótów

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,79 zł-269,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze<

Przeglądanie mediów społecznościowych, odbieranie poczty, słuchanie muzyki - każdego dnia ekran smartfona dotykamy tysiące razy. Okazuje się, że znaczną część tych dotknięć możemy pominąć, a tym samym ułatwić i przyspieszyć korzystanie ze smartfona. Wystarczy odpowiednia aplikacja.Shortcut Maker to niewielkie narzędzie do tworzenia skrótów. Za pomocą łatwego w obsłudze kreatora możemy do ekranu głównego dodać skróty uruchamiające wybrane ustawienia i funkcje systemowe, wykonujące konkretne działania w zainstalowanych aplikacjach czy otwierające wskazane foldery i pliki.Każdy skrót możemy personalizować - zmienić ikonę, kolor tła, etykietę itp. Z utworzeniem prostych odnośników do plików, stron internetowych czy kontaktów nie powinni mieć problemów nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Jeśli chodzi o dostęp do nieco bardziej zaawansowanych opcji, konieczne jest obycie z ustawieniami systemowymi i znajomość języka angielskiego. Polska wersja językowa jest niepełna i zawiera często nieprecyzyjne określenia.W trakcie testów pojawiło się również trochę błędów w samej aplikacji (skróty do niektórych ustawień nie działały lub uruchamiały inne opcje). Na plus należy zaliczyć brak reklam - twórca zachęca do wspierania projektu dowolną kwotą.Shortcut Maker to ciekawa aplikacja, która z pewnością może zaoszczędzić trochę czasu. Brak reklam pozwala przymknąć oko na sporadyczne błędy. Warto ją wypróbować.