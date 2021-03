Denuvo także na PS5. Kolejna platforma z nielubianym systemem zabezpieczeń

System Denuvo ma powstrzymywać cheaterów na Sony PS5

Od lat komputerowi gracze narzekają na system zabezpieczeń Denuvo. Program wywołuje liczne kontrowersje i jest posądzany między innymi o zauważalne obniżenie wydajności gier, które z niego korzystają. Kojarzone przede wszystkim z zabezpieczeniem antypirackim, ale także ma pomagać w walce z cheaterami. Od teraz jest też dostępne na konsoli Sony PlayStation 5.W zasadzie musi być tam obecne nawet od pewnego czasu, bo sama firma Denuvo Software Solutions GmbH przyznała, że kilka tytułów już korzysta z ich rozwiązania. Jednak nie podano, o jakie konkretnie gry chodzi. Według szefa przedsiębiorstwa Reinharda Blaukovitscha, ich oprogramowanie ma przeciwdziałać znacznemu zmniejszeniu przychodów z gier w początkowym czasie po ich wydaniu. Blaukovitsch stwierdza, że kluczowe są dwa pierwsze tygodnie po premierze, a fala cheaterów może skutecznie odstraszyć potencjalnych graczy przed kupieniem danego tytułu lub dalszym inwestowaniem w posiadaną już produkcję. Firma szacuje, że w tym okresie generuje się 70 proc. całkowitych przychodów z większości produkcji."Technologia pomaga twórcom gier chronić wrażliwą logikę gry lub dane, uniemożliwiając oszustom zmienianie wrażliwych zmiennych i zapewniając jej wiarygodność." - te słowa Reinharda Blaukovitscha jasno dają do zrozumienia, że Denuvo, to nie tylko zabezpieczenie antypirackie, jak sądzi wielu graczy, ale także narzędzie utrudniające życie cheaterom. I w zasadzie to zapewne jedyne działanie systemu na PS5. Moduł antypiracki nie powinien być potrzebny. Według oficjalnych danych udostępnionych przez Denuvo Software Solutions GmbH, jej rozwiązanie zostało użyte podczas ponad 2 miliardów instalacji gier na wszystkich platformach. To dzięki licznie około 1000 produkcji, która jest chronionych właśnie przez omawiane oprogramowanie Denuvo.Źródło: gamespot