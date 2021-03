Ten system pokochali użytkownicy. 7 zaskakujących ciekawostek o Windows 7

1. Droga do premiery Windows 7

2. Siedem kopii Windows 7 na sekundę









3. Sześć edycji Windows 7

Starter (dla tanich komputerów osobistych)

(dla tanich komputerów osobistych) Home Basic (wydanie dla krajów rozwijających się)

(wydanie dla krajów rozwijających się) Home Premium (dla użytkowników domowych)

(dla użytkowników domowych) Professional (dla małych biznesów)

(dla małych biznesów) Ultimate (wersja z odblokowanymi wszystkimi funkcjami)

(wersja z odblokowanymi wszystkimi funkcjami) Enterprise (to samo co Ultimate, ale dla użytkowników biznesowych)

4. Krytycy... nie krytykowali Windows 7









5. Nowości w Windows 7

6. Microsoft sprzedawał DLC do Windows 7









7. Istnieje kraj, w którym Windows 7 w 2021 roku jest królem rynku

Na przestrzeni ostatnich tygodni publikowaliśmy artykuły zawierające ciekawostki o Windows 95 i ciekawostki o Windows XP. W dzisiejszej odsłonie naszego minicyklu prezentujemy nieoczywiste informacje na temat systemu cieszącego się chyba największą estymą spośród wszystkich OS-ów Microsoftu. Mowa oczywiście o Windows 7. Bez względu na to jak dobrze znasz system Windows 7, wierzę, że uda mi się zaskoczyć Ciebie co najmniej jedną nowinką.Prace nad Windows 7, znanym początkowo pod nazwą kodową Blackcomb, rozpoczęły się prawdopodobnie jeszcze w 2003 roku. Na początku 2006 roku nazwę Blackcomb zmieniono na Vienna, a w 2007 roku na Windows 7, którą to w 2008 roku zatwierdzono jako oficjalną dla nowego OS-u. Pierwszym ze znanych buildów był tzw. Milestone 1, będący w istocie zmodyfikowaną wersją Windowsa Vista. W Milestone 2 wprowadzono nowy pasek zadań. We wrześniu 2008 roku udostępniono wariant Milestone 3, który wciąż wyglądał jak Vista, ale wprowadzał nowe Centrum Akcji w miejsce Centrum Zabezpieczeń. W trakcie Professional Developers Conference pokazano Build 6801 i oddano go w ręce obecnych tam deweloperów. Build 6933, znany jako wersja pre-beta, zadebiutował na PDC, ale nie został przekazany w niczyje ręce. Chwilę później w sieci pojawił się nieoficjalnie build 6956. Kontrolowany wyciek? Publiczna beta Windows 7 udostępniona została jako build 7000, 9 stycznia 2009 roku. Wersja RTM Windows 7 (build 7100) przekazana została 5 maja 2009 roku. Premiera Windows 7 odbyła się 22 października 2009 roku.W maju 2020 roku system Windows 7 zainstalowany był na 1/4 komputerów na całym świecie. Udział w rynku na poziomie 25% nawet po zakończonym okresie przedłużonego wsparcia nie jest dziełem przypadku. Użytkownicy domowi oraz korporacyjni kochali ten soft już od dnia jego premiery. Dość powiedzieć, że przez pierwszy rok od jego debiutu, Microsoft sprzedawał aż siedem kopii systemu Windows 7 na sekundę. Później wartość ta uległa zmniejszeniu, ale wciąż kształtowała się na niespotykanym wcześniej poziomie. Windows 7 potrzebował roku żeby wyprzedzić pod względem udziałów Windows Vista, który... cóż, był niewypałem.Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Windows 7 sprzedawany był w aż siedmiu różnych wersjach. Jasne, Windows 10 ma obecnie dziesięć (dobrze liczę?) różnych wersji - Home, Pro, Pro for Workstations, Education, Pro Education, Enterprise, Enterprise LTSC, Windows 10X, IoT, Team, ale jak na tamte czasy taka mnogość opcji w przypadku "siódemki" była rzeczą niezwykłą. Osoby i podmioty zainteresowane systemem Microsoftu mogły wybierać pomiędzy wariantami:Windows 7 jawił się na tle Windowsa Visty tak samo, jak prezentuje się Mercedes-Benz CLA w wypasionej wersji na tle Dacii Sandero w wersji podstawowej. Wielu użytkowników komputerów miało dość Visty i z entuzjazmem przyjęło wiadomość o premierze nowego systemu. Wtórowali im krytycy, którzy niemal powszechnie zachwycali się "siódemką". Wskazywano, że Windows 7 działa znacznie płynniej, ma o wiele bardziej intuicyjny interfejs i rzadziej irytuje wyskakującymi powiadomieniami. W sześć miesięcy Microsoft sprzedał ponad 100 milionów kopii Windows 7 na całym świecie, a w ciągu trzech lat - aż 630 milionów. Windows 7 okazał się być tak dobrym systemem, że w lutym 2021 roku zainstalowany jest wciąż na 16,81% wszystkich komputerów na świecie.Nie będę tu rzecz jasna wymieniał wszystkich innowacji wprowadzonych w systemie Windows 7 - obawiam się, że nie wyrobiłbym się przed końcem tygodnia. Warto jednak pamiętać o kluczowych zmianach, które przyniósł w 2009 roku nowy system. Windows 7 to liczne usprawnienia w zakresie obsługi za pomocą multidotyku, to także powiadomienia o konieczności wymienienia zużytej baterii w laptopie, czy też ulepszenia stworzone z myślą o nowych w tamtych czasach dyskach SSD. Windows 7 uruchamiał się błyskawicznie i umożliwiał nowe metody bezpiecznego logowania biometrycznego za sprawą Windows Biometric Framework.Jeżeli wydaje się Wam, że praktyka sprzedawania płatnych dodatków zarezerwowana jest dla gier komputerowych, jesteście w błędzie. Przed opłatnym dystrybuowaniem swoistego DLC do Windows 7 nie powstrzymała się także firma Microsoft, która w cenie 10 dolarów sprzedawała zestaw komponentów o nazwie. MDOP zawierał elementy pokroju Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset do radzenia sobie z krytycznymi usterkami systemu, Advanced Group Policy Management dla lepszego zarządzania uprawnieniami, czy też Asset Inventory Service, który zliczał zasoby oprogramowania zarówno w celu zapewniania zgodności, jak i poprawiania obsługi administracyjnej.Na łamach naszego serwisu kilka razy już wspominaliśmy o tym, że istnieją rynki, na których Windows 7 wciąż cieszy się kolosalnym zainteresowaniem. Pomimo upływu blisko 12 lat od premiery, oprogramowanie to zainstalowane jest na lwiej części komputerów w Chinach, Wenezueli i w Indiach. Czy jesteście sobie jednak w stanie wyobrazić to, że w jednym z krajów na świecie Windows 7 ma większość udziałów w rynku, pomimo premiery nowszych Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10? Tym krajem jest Turkmenistan, gdzie według danych Statcounter w lutym 2021 roku Windows 7 zainstalowany był na 57,23% wszystkich komputerów. Nie żartujemy.

Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share

Znasz inne ciekawostki na temat Windows 7? Nie wahaj się podzielić nimi ze światem i innymi czytelnikami w komentarzach. Mam wrażenie, że Windows 7 skrywa po latach stosunkowo niewiele tajemnic...