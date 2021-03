Ziemia była kiedyś jednym wielkim oceanem. Dlaczego dziś jest inaczej?

Zasługa minerałów

„Odkryliśmy że wczesny, gorący płaszcz Ziemi miał mniejszą zdolność do magazynowania wody, niż obecny płaszcz, a wiec woda, która dziś znajduje się w płaszczu planety, kiedyś znajdowała się na powierzchni Ziemi i tworzyła większe oceany.”

„Nasze wyniki sugerują, że od dawna przyjmowane założenie, iż objętość powierzchniowych oceanów [na Ziemi] niemal nie zmieniała się w czasie, może wymagać ponownej oceny.”

Jak Ziemia wyglądała, zanim powstało na niej życie? Jedno jest pewne – zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale jak bardzo? Właśnie uzyskano nowe dowody na to, że swego czasu pokrywał ją jeden gigantyczny ocean, w obrębie którego trudno byłoby znaleźć jakikolwiek skrawek lądu. Co stało się z dużą częścią wody, która go tworzyła?Jak informuje zespół badaczy, któremu przewodził planetolog Junjie Dong z Uniwersytetu Harvarda, a który przeprowadził niedawno analizę zmieniających się w czasie cech płaszcza Ziemi, minerały znajdujące się głęboko we wnętrzu naszej planety, właśnie w płaszczu, wraz z upływem lat stopniowo „spijały”, wodę znajdującą się w globalnym oceanie. Właśnie dlatego Ziemia wygląda dziś tak jak wygląda i sporą część jej powierzchni zajmują kontynenty., wyjaśniają uczeni.Uważa się, że głęboko wewnątrz Ziemi woda przechowywana jest w postaci związków zawierających grupy hydroksylowe, zbudowane z atomów wodoru i tlenu. Dokładniej mówiąc, jest ona częścią dwóch wysokociśnieniowych form wulkanicznego minerału o nazwie oliwin. Te formy to ringwoodyt (ang. ringwoodite) oraz uwodniony wadsleit (ang. wadsleyite).