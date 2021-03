EMUI 11 trafiło na popularny w Polsce smartfon Huawei

Komunikat o dostępności oprogramowania EMUI 11 na smartfonie Huawei P30 Pro. | Źródło: mat. własny

Dziennik zmian EMUI 11 na Huawei P30 Pro. | Źródło: mat. własny

EMUI 11 - nowości

EMUI 11 - lista smartfonów

Instalacja EMUI 11 nie jest automatyczna i należy ją wykonać ręcznie. Jeśli nie przywitał Cię dziś komunikat o dostępnym nowym oprogramowaniu, wyszukaj go z poziomu menu ustawień. Pakiet instalacyjny miał w moim przypadku nieco ponad 1,8 GB. Najlepiej będzie pobrać go za pośrednictwem Wi-Fi, by nie marnować danych pakietowych.EMUI 11 przynosi nowocześniejszy interfejs z nowymi, płynniejszymi animacjami. Wprowadzono w nim kolejne motywy funkcji Always On Display, prezentującej na zablokowanym ekranie godzinę i inne podstawowe informacje. Usprawnienia nie ominęły Galerii i Notatnika.EMUI 11 pozwala również uruchamiać aplikacje w trybie okienkowym i przesyłać na zewnętrzne wyświetlacze różne komponenty apek. Da się na przykład oglądać jednocześnie obraz z galerii, aplikacji do notatek i przeglądarki.Panel pomocniczy umożliwia od teraz dostęp do 15 aplikacji, które określi użytkownik. Można go wysunąć z lewej lub prawej strony, poprzez gest przesunięcia od krawędzi do środka ekranu i chwilowe przytrzymanie palca w punkcie.Oprogramowanie EMUI 11 już trafiło lub dopiero trafi na następujące tablety i smartfony Huawei:Źródło: mat. własny