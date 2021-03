Umierasz z nudów? Poznaj historię elektronicznej muzyki na wirtualnej wystawie Google

Google Arts & Culture – muzeum, jak żadne inne

Music, Makers and Machines czyli muzyka elektroniczna od podszewki

Chociaż w tej chwili polskie muzea są otwarte, kto wie, czy za 5 minut nie będzie inaczej. Na szczęście, wcale nie musisz wychodzić z domu, by zwiedzić jakiekolwiek muzeum. W sieci nie brakuje bowiem muzeów wirtualnych. Jednym z największych jest usługa tworzona przez giganta z Mountain View – Google Arts & Culture – i tak się składa, że właśnie możesz zobaczyć w nim nową, pokaźną wystawę – wystawę poświęconą historii muzyki elektronicznej.Na łamach naszego serwisu wspominaliśmy o Google Arts & Culture niejednokrotnie. Odwiedzenie tej platformy to naprawdę świetny sposób na nudę w dobie pandemii COVID-19. Można odbyć w niej wirtualne spacery po najwspanialszych muzeach świata, popodziwiać najsłynniejsze dzieła sztuki, i nie tylko, a to wszystko online, za darmo!Google Arts & Culture jest też domem dla wielu eksperymentów Google – eksperymentów, które często pozwalają na przykład przekonać się o możliwościach sztucznej inteligencji . To chyba jedna z najciekawszych platform, które pozwalają poznawać świat i uczyć się poprzez zabawę.Jak wspomniałam, tym razem Google postanowiło wzbogacić swój artystyczny projekt o wystawę, która przedstawia od podszewki historię muzyki elektronicznej. Music, Makers and Machines, bo tak brzmi jej nazwa, pokaże Ci, jakie technologie pozwoliły uczynić muzykę elektroniczną tym, czym jest dzisiaj, jacy ludzie byli związani z nią na przestrzeni lat, a także jak różnorodnym brzmieniem może się charakteryzować.Wirtualna wystawa Google, powstała przy współpracy ponad 50 międzynarodowych instytucji, wytwórni płytowych i ekspertów, jest naprawdę rozbudowana. Znajdziesz w niej całe sekcje poświęcone dubstepowi, muzyce z gier wideo, legendarnym studiom nagraniowym, ulotkom, którymi reklamowano kluby muzyczne na przestrzeni lat, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Wystawa pozwala nawet obejrzeć w 3D instrumenty wykorzystywane przy tworzeniu elektronicznej muzyki.