LG zaprezentowało harmonogram wdrażania Androida 11

Android 11 na smartfonach od LG

Źródło: Google

VELVET 5G – do kwietnia 2021 roku

G8X – do Q2 2021 roku

VELVET 4G – do Q3 2021 roku

G8S – do Q3 2021 roku

WING – do Q4 2021 roku

K52 – do Q4 2021 roku

K42 – do Q4 2021 roku

Źródło: LG

Nie będzie przesadą jeśli powiem, że LG nie jest liderem szybkości jeśli chodzi o wprowadzanie nowych wersji oprogramowania do swoich smartfonów. Dowód? Dopiero teraz producent zdecydował się na ogłoszenie terminów implementacji Androida 11. Na nową odsłonę popularnego systemu jeszcze nieco poczekamy.Na oficjalnej stronie koreańskiego koncernu pojawił się właśnie harmonogram aktualizacji wybranych smartfonów do Androida w wersji 11. Kiedy więc europejscy użytkownicy ujrzą u siebie możliwość update’u?Cóż, to zależy –Nie da się ukryć, iż lista wydaje się dosyć uboga, co niewątpliwie jest dosyć przykrą wiadomością.– warto bowiem zaznaczyć, iż Google wypuściło oprogramowanie w wakacje 2020 roku. Część największych producentów już dawno zajęło się programem wdrażania.Dodatkowo śmieszy nieco fakt, że w momencie gdy część smartfonów LG otrzyma Androida 11 , to niektórzy już cieszyć się będą mogli „dwunastką”. Miejmy nadzieję, iż nie zajdą żadne opóźnienia w powyższym harmonogramie