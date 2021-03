Google Meet z obsługą "kafelków" na urządzeniach mobilnych

Google Meet wyświetli więcej użytkowników na jednym ekranie

Źródło: Google (via 9to5google)

W ostatnim czasie mamy do czynienia z dosyć dynamicznym procesem aktualizacji komunikatorów od Google . Teraz przyszedł czas na Meet, czyli aplikację umożliwiającą przeprowadzanie wideokonferencji. Z nowości ucieszą się osoby korzystające z niej na urządzeniach mobilnych.Nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że smartfony posiadają mniejsze ekrany niż monitory. Przez ten fakt trudno umieścić pokaźną ilość informacji na kilkucalowym wyświetlaczu. Wypadałoby się jednak chociaż postarać. Jak się okazuje, do mobilnej wersji Google Meet nadchodzi właśnie funkcja pozwalająca wykorzystać całą przestrzeń.Mowa o. Teraz na jednym ekranie wyświetlony zostanie podgląd z maksymalnie ośmiu kamer, co niewątpliwie stanowi spore rozszerzenie dotychczasowego ograniczenia. Na każdym „kafelku” pojawią się także dane konkretnego użytkownika oraz jego stan (czy jest wyciszony, czy też aktualnie mówi).