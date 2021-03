Gmail na Androida ułatwi kopiowanie adresów e-mail

Gmail usprawni jedną z funkcji

Źródło: Android Police

Źródło: Android Police / Foto. Google, pixabay.com (TheDigitalWay)

Klient pocztowy od Google regularnie otrzymuje aktualizacje wprowadzające nowe funkcje. Część z nich nie jest na pierwszy rzut oka widoczna i tak naprawdę dopiero w trakcie użytkowania dowiadujemy się, że „o, tego chyba nie było”. Cóż – właśnie mamy do czynienia z implementacją usprawnienia tego typu.Jeśli korzystacie z Gmaila na Androida , to pewnie zdarzyło Wam się kiedyś kopiować jakikolwiek adres e-mail. W tym celu należy go przytrzymać i wtedy u dołu ekranu pojawia się specjalne okno zawierające zbawienny przycisk „Kopiuj”. Być może nie jest to skomplikowany proces, lecz nieco nieintuicyjny – po prostu całość mogłaby być lepiej zaprojektowana.Jak się okazuje, część użytkowników zaczęła zauważać drobne zmiany w obrębie tejże funkcjonalności. Redakcja portalu Android Police poinformowała, iż będzie wystarczyło jedynie(odbiorcy, nadawcy lub osoby pośredniczącej), by ukazało się rozwijane menu.Z jego poziomu zarówno skopiujemy wybrany ciąg znaków, jak i go usuniemy. Co ważne – nowy interfejs pojawi się tuż pod klikniętym adresem, a nie jak poprzednio, u dołu ekranu. Jest to drobne usprawnienie, które jest niewątpliwie pozytywną ewolucją.Tego nie wie nikt. Wygląda na to, że nowość nie jest dostępna jeszcze u większości użytkowników, więc pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie przez Google.