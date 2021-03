Marcowa aktualizacja Windows 10 psuje komputery

Aktualizacja marcowa Windows 10 - problemy

APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys

Jak naprawić błąd win32kfull.sys?

wusa /uninstall /kb:[id]

wusa /uninstall /kb:5000802

Drugi wtorek miesiąca za nami. Wiecie co to oznacza dla wszystkich posiadaczy komputerów z systemem Windows 10? Oczywiście nowe aktualizacje, wydawane zwyczajowo w ten właśnie dzień, w ramach tzw. "Patch Tuesday". Poprawki te przynoszą cyklicznie nie tylko drobne usprawnienia, ale także poważne błędy - na szczęście zazwyczaj u niewielkiego grona odbiorców. Aktualizacja Windows 10 KB5000802 nie jest w tej kwestii wyjątkiem.KB5000802 instaluje się samoczynnie i procesu tego nie da się wstrzymać, gdyż łatka jest klasyfikowana jako automatyczna poprawka bezpieczeństwa. Kłopot polega na tym, że niektóre osoby korzystające z najnowszej wersji oprogramowania donoszą o irytujących niebieskich ekranach śmierci ( BSOD ), podczas korzystania z drukarek. Doświadczają ich również użytkownicy starszej wersji systemu Windows 10 1909, którzy zainstalowali aktualizację KB5000808.Według doniesień internautów z Reddita i forum pomocy technicznej Microsoftu, Windows 10 od czasu do czasu się zawiesza, a na niebieskim ekranie śmierci widnieje kod błędu. Skala problemu nie jest znana, ale jeden z czytelników serwisu Windows Latest donosi, że aż czterech spośród jego klientów biznesowych doświadcza niedogodności, na łącznie 20 maszynach wykorzystujących sterowniki Kyocera Universal Print. Nieprawidłowej pracy systemu mogą spodziewać się też użytkownicy urządzeń Ricoh, Zebra i kilku innych marek.Windows 10 ulega awarii wtedy, gdy użytkownicy próbują drukować m.in. za pomocą Notatnika i pakietu Office. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy urządzenie używa sterownika drukarki, którego dotyczy problem.Jeśli doświadczasz powyższych usterek możesz odinstalować kłopotliwą aktualizację na dwa sposoby. Pierwszą z nich jest uruchomienie w wiersza poleceń lub PowerShell komendy, gdzie id jest numerem poprawki, na przykład:Alternatywnie, skorzystaj z opcji odinstalowywania aktualizacji z poziomu menu Ustawienia. Naciśnij na ikonę menu Start, a następnie wybierz "Ustawienia", "Aktualizacja i zabezpieczenia", "Wyświetl historię aktualizacji" i "Odinstaluj aktualizacje". Na liście znajdź poprawkę o właściwym dla swojej wersji OSu numerze, kliknij na nią i wybierz "Odinstaluj".Źródło: WindowsLatest