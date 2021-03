POCO X3 dostaje Androida 11 z MIUI 12!

Można już instalować.





Google oficjalnie wypuściło Androida 11 we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu POCO wprowadziło MIUI 12 na bazie Androida 11 dla urządzeń takich, jak POCO F2 Pro czy POCO X2. Okazuje się, że kolejne urządzenie właśnie otrzymało aktualizację od producenta – to model POCO X3 NFC . Użytkownicy w tym przypadku w końcu będą mogli skorzystać z dobrodziejstw oferowanych przez Androida w wersji 11.Oparta na MIUI 12 wersja Androida 11 dla POCO X3 NFC jest oznaczona wersją oprogramowaniai jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla wersji europejskiej. Najważniejszym elementem tej aktualizacji pozostaje oczywiście sam wspomniany Android 11, ale użytkownicy znajdą tutaj również kilka innych ulepszeń. Wśród nich warto wymienić chociażby zaktualizowane jądro oraz nową wersję aplikacji do uruchamiani akcji.Co ciekawe, na poziomie poprawek bezpieczeństwa nie ma żadnych zmian, co oznacza, że instalując wspomnianą wyżej aktualizację wszystkie osoby będą korzystały zNależy pamiętać, że opisywana wersja Androida 11 dla POCO X3 NFC jest określana przez niektórych jako „stabilna wersja beta”, co oznacza, że w oprogramowaniu mogą pojawić się błędy. W tym przypadku przed instalacją nowego oprogramowania warto upewnić się, że posiadamy kopię zapasową swoich najważniejszych danych.Przed instalacją należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ilości miejsca oraz standardowo zarezerwować czas na samą instalację. Aktualizacja do MIUI 12 z Androidem 11No to cóż, nie pozostaje nic innego,Oby POCO wydało szybko nowe poprawki bezpieczeństwa do swojego systemu.Źródło: XDA / fot. instalki.pl