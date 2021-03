Samsung Internet zablokuje elementy śledzące stron internetowych

Samsung Internet 14.0 to wiele nowości

Inteligentne zabezpieczenie przed śledzeniem

W internecie usłyszeć można głosy, że przeglądarka Samsung Internet to jedna z najlepszych mobilnych alternatyw dla m.in. Chrome. Aplikacja posiada liczne grono aktywnych użytkowników, więc część z nich z pewnością będzie zainteresowana nowościami, które niedługo do niej trafią.Jak poinformował Samsung, w Galaxy Store oraz Google Pay pojawiła się właśnie. Na konsumentów czekają m.in. ulepszone ustawienia prywatności i bezpieczeństwa, usprawnione działanie usługi na składanych urządzeniach Galaxy i ogólne poprawki interfejsu.Na samym początku warto zwrócić uwagę na. Ma ono automatycznie wykrywać elementy śledzące na konkretnych witrynach i od razu je zatrzymywać. Dodatkowo zaimplementowany zostanie specjalny panel kontroli, z którego poziomu użytkownik będzie mógł monitorować i kontrolować ustawienia prywatności. Pojawi się tam także przegląd statystyk pokroju np. liczby zablokowanych wyskakujących okienek czy elementów śledzących.W przeglądarce wprowadzony zostanie takżeprzeznaczony dla osób korzystających z urządzeń posiadających składany ekran. Funkcja umożliwia oglądanie wideo na górnej połowie ekranu, podczas gry wszystkie elementy sterujące zostaną wyświetlone na dolnej połowie. Tryb włączy się automatycznie podczas odtwarzania filmów na pełnym ekranie.Dodatkowo pojawi się. Dzięki temu na podzielonym ekranie wyświetlić będzie można kilka stron internetowych, by nieco zwiększyć wskaźnik wielozadaniowości.