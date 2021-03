InPost: nadanie bez etykiety z nowymi metodami płatności

InPost - za nadanie paczki zapłacisz także kartą

Opłacając przesyłkę bez etykiety skorzystasz z szybkich przelewów DotPay, BLIK-a, a także kart płatniczych Visa oraz MasterCard. W przyszłości dodamy do aplikacji również popularne Apple Pay oraz Google Pay. Wszystkie opcje znajdziesz na etapie wyboru metody płatności, zaraz po wypełnieniu danych odbiorcy.

Nie da się ukryć, że implementacja opcji nadawania przesyłki bez potrzeby drukowania etykiety to rewolucja w InPost. Całość jednak wciąż znajduje się w fazie pilotażu – firma testuje przeróżne rozwiązania oraz stara się usprawniać to, co jeszcze nie do końca działa.Do tej pory funkcja obsługiwała płatności wyłącznie przez platformę BLIK, co w przypadku większości użytkowników zapewne nie stanowiło problemu. Nie każdy jednak z tej formy szybkiego przelewu korzysta i ma ją aktywowaną, więc rozumiem irytację części osób. Na szczęście zapowiedziano zmiany.Jak możemy bowiem przeczytać na oficjalnej stronie InPost: