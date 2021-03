Google TV z personalizowanymi profilami dla dzieci

Profile użytkowników nadchodzą do Google TV

Źródło: Google

Ustawienie dziennego limitu w profilu Google TV

Google TV zdecydowanie nie jest najpopularniejszym oprogramowaniem. Obecnie dostępne jest wyłącznie na garstce przystawek Chromecast oraz telewizorach Sony Bravia XR 2021. Koncern jednak stara się regularnie aktualizować system oparty na Androidzie 10, by sprostać oczekiwaniom użytkownikom. Część z nich niewątpliwie chciałaby ujrzeć profile użytkowników.Cóż, właśnie je wprowadzono, choć nie w takiej formie, jak zapewne życzyliby sobie tego konsumenci. Ogłoszono bowiemmające zapewnić wszystkich, że Google TV to oprogramowanie przyjazne wszystkim członkom rodziny, niezależnie od wieku. Okej, ale jak to wszystko działa?Proces tworzenia odrębnego „kanału na treści” rozpoczyna się od wybrania– „Under the sea”, „Dinosaur jungle” oraz „Space travel”. Trzeba przyznać, że wszystkie prezentują się naprawdę uroczo i cieszą oko – z pewnością nie tylko dziecka. Google zapewnia, iż niedługo pojawi się także wsparcie dla awatarów, by dziecko mogło stworzyć profil chociaż trochę odpowiadający swoim zainteresowaniom.Następnie pojawi się. Można ustawić godzinny limit dzienny oraz wieczorną porę, o której dostęp do treści zostanie automatycznie zablokowany. Dodatkowo – w celu dodatkowego zabezpieczenia – zaimplementowana zostanie opcja ustawienia kodu PIN na główny profil, by dziecko nie mogło się łatwo przełączyć po np. przekroczeniu własnych ograniczeń czasowych.