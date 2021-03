Wyszukiwarka Google zachęci Cię do przeglądania newsów

Nie lubisz czytać artykułów? To polubisz

Google regularnie wprowadza do swojej Wyszukiwarki drobne korekty lub większe zmiany. W ten sposób nie tylko przystosowuje się do panujących trendów, ale nawet nieco naprowadza konsumentów na sposób, w jaki z tego typu usług powinni korzystać. Taki cel przynajmniej wydaje się mieć nadchodząca nowość.to funkcja, która została wprowadzona w 2018 roku do Google News. Obiecywano jej wdrożenie do głównej Wyszukiwarki , lecz jak widzimy – dzieje się to dopiero teraz. Okej, ale na czym ona polega? Przede wszystkim ma pomóc w szybszym przyswojeniu tematów wymagających researchu.Powiedzmy sobie szczerze – nie każdy ma czas przeczesywać godzinami internet, by dowiedzieć się czegoś w sprawie np. pandemii. „Full Coverage” polega m.in. na tym, że jeśli wpiszemy do wyszukiwarki frazę „COVID” i klikniemy w nowy przycisk „More news about…”, to, gdzie artykuły są pogrupowane według najnowszych, lokalnych czy nagłówków.Dodatkowo pojawi się tam zakładka zawierająca pewien fakt, a wraz z nią. Mamy więc do czynienia z dosyć uporządkowaną bazą danych odnośnie szukanej kwestii, co z pewnością jest lepszym wyjściem niż klikanie w kolejne karty Google i przeczesywaniu sieci „na ślepo”.Na razie jednak nowość dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i w języku angielskim. Google obiecuje jednak, że zasięg „Full Coverage” zostanie z czasem rozszerzony o inne regiony.