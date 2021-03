W Mapach Google oznaczysz, że prowadzisz firmę jako kobieta

Jesteś kobietą i prowadzisz firmę? Wyróżnij to

Źródło: Google

Wczoraj (8.03) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet – z tej okazji w sieci pojawiło się mnóstwo treści traktujących o przedstawicielkach płci pięknej. Wyjątkiem nie było Google, które zdecydowało się przy okazji na implementację drobnej, lecz znaczącej, zmiany do swojej Wyszukiwarki oraz Map.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu koncernu, blisko jedna trzecia polskich firm jest prowadzona przez kobiety. Google postanowiło wyróżnić takie biznesy i wprowadziło nowy atrybut o nazwie „Firma zarządzana przez kobiety”. Właścicielki przeróżnych lokali/przedsiębiorstw mogą teraz dodać go w swoim profilu Moja Firma.Gdzie on się pojawi? Przede wszystkim w Wyszukiwarce oraz Mapach Google w sekcji wizytówki firmy. Oznacza to, iż jako użytkownicy zobaczymy go „tuż obok innych informacji, takich jak godziny otwarcia, numer telefonu czy strona internetowa”. Koncern chwali się, iż ze znacznika w Polsce skorzystało już około 30 tys. biznesów.Wystarczy przejść przez kilka podstawowych kroków:1. Na‌ ‌komputerze‌ ‌zaloguj‌ ‌się‌ ‌na‌ ‌konto‌ ‌‌Google‌ ‌Moja‌ ‌Firma‌.‌‌2. Jeśli‌ ‌masz‌ ‌wiele‌ ‌lokalizacji,‌ ‌otwórz‌ ‌tę,‌ ‌którą‌ ‌chcesz‌ ‌zarządzać.‌ ‌3. W‌ ‌menu‌ ‌kliknij‌ ‌Informacje.‌ ‌4. Znajdź‌ ‌Podane‌ ‌przez‌ ‌firmę ‌i‌ ‌kliknij‌ ‌Edytuj‌.5. Wyszukaj atrybut Prezentuje się jako firma zarządzana przez kobiety6. Po zaktualizowaniu atrybutu kliknij Zastosuj.7. Nowy atrybut Twojej firmy będzie się wyświetlać klientom, którzy znajdą ją w Wyszukiwarce lub w Mapach Google.8. Pamiętaj, że w zależności od Twojej branży - możesz mieć możliwość dodawania także innych atrybutów.To jednak nie wszystko. Jeśli jesteś kobietą zarządzającą mikro, małym lub średnim biznesem, to. Wyszkolone konsultantki pomogą w przeniesieniu firmy do internetu, a tym samym pomogą w zwiększeniu ruchu.Google chce przez cały miesiąc promować kobietę jako świetną przedsiębiorczynię. Jest to niewątpliwie świetny krok, gdyż w społeczeństwie wciąż panuje absurdalne przeświadczenie, że płeć żeńska ma mniejsze szanse na odniesienie sukcesu w np. biznesie, technologia czy wielu innych dziedzinach. Koncern chce zwalczać ten stereotyp. Zachęca chętne kobiety do używania hasztagu w celu podzielenia się swoimi osiągnięciami i nominowania innych osób.Źródło i foto: Google