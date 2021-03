Aplikacja żappka, zintegrowana z HMS, dostępna w Huawei AppGallery

Kolejna nowość dla użytkowników z Polski. Kolejna nowość dla użytkowników z Polski.



Huawei aktywnie rozwija swój sklep z aplikacjami. Żappka, aplikacja największej w Polsce sieci sklepów typu convenience trafiła właśnie do AppGallery i jest w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych smartfonów Huawei opartych o HMS, mogą korzystać ze wszystkich oferowanych przez aplikację funkcjonalności.



Aplikacja Żappka dostępna w AppGallery

Pełna integracja z HMS oznacza, że aplikację żappka z AppGallery mogą pobierać zarówno użytkownicy starszych modeli smartfonów opartych o GMS, jak i najnowszych urządzeń marki z HMS. O HMS oparty jest najnowszy smartfon



