Visual Studio Code ze wsparciem dla komputerów Mac M1

Visual Code Studio 1.54

Visual Studio Code to darmowy profesjonalny i wieloplatformowy edytor kodu źródłowego. Dostępny na systemy Windows i macOS obsługuje kolorowanie składni, jest zintegrowany z systemem kontroli wersji Git oraz dysponuje wbudowaną obsługą JavaScript, TypeScript i Node.js, oferując przy tym rozszerzenia dla innych języków i środowisk uruchomieniowych. Cenione narzędzie doczekało się właśnie aktualizacji przeprowadzonej z myślą o nowych komputerach Mac z procesorem Apple M1 Najnowsza wersja Visual Code Studio 1.54 może być wykorzystywana przez użytkowników komputerów Apple Mac z procesorami ARM Apple M1. To pierwsze stabilne wydanie cenionej apki, która daje taką możliwość. Od teraz deweloperzy nie muszą instalować Rosetty, aby uruchamiać Visual Code Studio na tych sprzętach. Przekłada się to na odczuwalnie lepszą wydajność programu.