Edge na silniku Chromium również na konsolach Xbox

Microsoft Edge na silniku Chromium także na Xbox

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

Microsoft od dłuższego czasu stara się traktować swoje konsole do gier jako istne urządzenia multimedialne. Tak było w przypadku Xbox One i nie inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o Xbox Series X|S. Koncern raczej nie planuje rezygnować z obranej przez siebie strategii.Dowodem na to jest rozpoczęcie testów przeglądarki Edge opartej na silniku Chromium na najnowszych sprzętach Microsoftu. Jej dostępność zauważyły osoby znajdujące się w grupie Alpha Skip-Ahead. Do tej pory konsumenci mogli korzystać wyłącznie z przestarzałej odsłony usługi, która niekoniecznie była zgodna z wieloma witrynami.Jak donoszą osoby mające przyjemność korzystać z nowej przeglądarki, znajduje się ona w dosyć wczesnej wersji., a część elementów jest wadliwa. Można domniemywać jednak, iż za pewien czas deweloperzy usprawnią aplikację. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla rozszerzeń, pionowego widoku otwartych kart, funkcji kolekcji itd.