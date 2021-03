Google Fit z funkcją mierzenia tętna i częstotliwości oddechów

Google Fit z wyczekiwanymi nowościami

Źródło: Google

Źródło: Google

Usługi pozwalające na zmierzenie podstawowych parametrów „zdrowotnych” stają się coraz popularniejsze. Mimo że podawane przez nie wyniki nie zastępują badań lekarskich, to stanowią dosyć przyjemną ciekawostkę mogącą przyczynić się do np. wzrostu samopoczucia.Jak się okazuje, aplikacja Google Fit wzbogaciła się właśnie o dwie funkcje śledzenia –. Co najważniejsze, do skorzystania z nowości nie będzie potrzebne żadne zewnętrzne urządzenie, a wyłącznie smartfon.Jeśli chodzi o mierzenie tętna, to koncern z Moutain View opracował specjalny. Ma on uwzględniać oświetlenie, odcień skóry, wiek oraz szereg innych czynników. Po przyłożeniu palca nad soczewką tylnego aparatu należy nieco go przycisnąć i trzymać nieruchomo przez 30 sekund. Wtedy Google rozpocznie pomiar.Częstotliwość oddechu to nieco bardziej skomplikowana sprawa. Tutaj należy oprzeć telefon o stabilną powierzchnię tak, by przednia kamera obejmowała górną część ciała oraz całą głowę.i na tej podstawie stwierdzać ile oddechów wykonaliśmy przez jedną minutę.Google zarzeka się, że wszystkie analizy odbywają się w czasie rzeczywistym i. Usługa po każdym procesie „śledzenia” zapyta czy chcemy przesłać uzyskany wynik, by rozpocząć tworzenie długoterminowego wykresu.Część użytkowników z pewnością uzna nowości za kontrowersyjne i nie zgodzi się na udostępnienie swojej twarzy. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Na razie jednak z funkcji skorzystają i tak wyłącznie posiadacze smartfonów Google Pixel. Termin debiutu na reszcie urządzeń z Androidem nie jest jeszcze znany.Źródło i foto: Google