Final Cut Pro, iMovie, Motion i Compressor dla Mac zaktualizowane

iMovie 10.2.3

Compressor 4.5.2

ustawienia HEVC Proxy zoptymalizowane do użytku w Final Cut Pro

udoskonalenia interfejsu użytkownika dla systemu macOS Big Sur

ulepszenia stabilności i niezawodności

Motion 5.5.1

nowa opcja automatycznego zmniejszania (Auto-Shrink) do zakładki Układ tekstu (Text Layout) w Inspector, celem automatycznego zmniejszania rozmiaru tekstu, by lepiej dopasować go do układu akapitu, przewijania lub indeksowania

udoskonalenia interfejsu użytkownika dla systemu macOS Big Sur

ulepszenia stabilności i niezawodności

Final Cut Pro 10.5.2

Jeśli pracujesz na co dzień na sprzęcie Apple, zajmujesz się obróbką filmów wideo lub efektami specjalnymi i na ten weekend zaplanowałeś jakieś działania, powinieneś wiedzieć, że popularne programy dla komputerów Mac zostały właśnie zaktualizowane. Nowych wersji doczekały się narzędzia Final Cut Pro, iMovie, Motion i Compressor. Zmiany nie są rewolucyjne, ale warto jest mieć ich świadomość.iMovie to program przeznaczony do edycji materiału filmowego, który jest rozwijany już od 22 (!) lat. To on otrzymał najobfitszy pakiet nowości i usprawnień. Co zmieniono?Rozwiązano przede wszystkim problemy mogące wystąpić podczas importowania projektów z iMovie na iOS. Czcionki nie będą już zmieniać się podczas używania styli tytułów Slide i Chromatic, dłuższe tytuły nie będą już przenoszone z jednej linii do dwóch, a z klipów nie będą usuwane filtry. Apple obiecuje też, że wyeliminowało dużo błędów powodujących brak możliwości zaimportowania projektu. Naprawiono problem polegający na tym, że zmiana nazwy wydarzenia w widoku "Wszystkie wydarzenia" mogła powodować nieprawidłowe wyświetlanie tej samej nazwy dla innego wydarzenia. Nie zabrakło poprawek stabilności działania aplikacji.Aplikacja do kompresji i kodowania multimediów audio i wideo do użytku z Final Cut Pro otrzymała:Motion to profesjonalne oprogramowanie animacyjne firmy Apple do tworzenia napisów tytułowych, efektów i przejść do użytku w programie Final Cut Pro. Wśród nowych funkcji i optymalizacji znalazły się:Program do nieliniowej edycji wideo otrzymał wyłącznie poprawki stabilności. Tylko tyle i aż tyle.Źródło: Twitter