Google Chrome ze znacznie częstszymi aktualizacjami

Google zwiększa częstotliwość wydawania aktualizacji przeglądarki internetowej Chrome. Przedstawiciele firmy z Mountain View poinformowali, że wkrótce zostanie wprowadzony w życie nowy cykl, zakładający udostępnianie kolejnych wersji narzędzia w cyklu co cztery tygodnie. Do tej pory, od ponad 10 lat, Google Chrome aktualizowane było co sześć tygodni.Google ulepszyło swoje procesy testowania przeglądarki Chrome, czego owocem są publikowane co dwa tygodnie aktualizacje zabezpieczeń. Zespół Chrome najwyraźniej zdał sobie sprawę, że może skrócić cykl wydawania także i pozostałych ulepszeń i dzięki temu jeszcze szybciej udostępniać internautom nowe funkcje.Nowy czterotygodniowy cykl aktualizacji Google Chrome rozpocznie się od wydania Chrome 94, które planowane jest na trzeci kwartał 2021 roku. W tym tempie jubileuszowy Chrome 100 powinien pojawić się w stabilnym kanale do 29 marca 2022 roku. Ciekawe co na tę okazję przygotuje producent…Klienci korporacyjni Google zapewne będą mieli pewne opory przed częstym aktualizowaniem przeglądarki. Z tego właśnie powodu internetowy gigant planuje dodać nową wersję przeglądarki o nazwie Extended Stable, z aktualizacjami co osiem tygodni. Aktualizacje zabezpieczeń w Extended Sable będą publikowane co dwa tygodnie w celu rozwiązania ważnych problemów, ale te aktualizacje nie będą zawierać żadnych nowych funkcji ani wszystkich poprawek zabezpieczeń, które otrzyma wariant czterotygodniowy.Przypominam, że we wrześniu 2019 roku Mozilla zdecydowała się na identyczny krok. Z początkiem pierwszego kwartału 2020 roku Mozilla Foundation zaczęła udostępniać nowe wydania przeglądarki Firefox w odstępie około 4-tygodniowym.Zapewne korzystasz już z przeglądarki Google Chrome (w końcu korzysta z niej 70% internautów), ale jeśli nie, zachęcamy do sprawdzenia jej możliwości. W bazie plików serwisu Instalki.pl znajdziesz warianty przeznaczone dla systemów Windows, Linux, macOS oraz Androida.Źródło: Google