Żegnaj, Google. Brave uruchamia własny silnik wyszukiwania

Brave przejmuje Tailcat

Brave reklamuje się jako bezpieczna przeglądarka internetowa, z której z końcem ubiegłego roku korzystało już ponad 20 milionów osób , a w lutym bieżącego roku ponad 25 milionów. Jeśli śledzicie uważnie nasze wpisy na temat Brave oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem, wiecie zapewne, że różnie z tym bywało. Pod koniec lutego pisaliśmy na przykład, że błąd w Brave prowadził do wycieku stron odwiedzanych w sieci Tor. Mimo wpadek aplikacja ma wielu swoich sympatyków, których teraz na pewno ucieszy fakt, że Brave porzuci wyszukiwarkę Google na rzecz innego, prywatniejszego i częściowo autorskiego rozwiązania.Brave ogłosiło przejęcie Tailcat, otwartoźródłowej wyszukiwarki internetowej opracowanej przez zespół wcześniej odpowiedzialny za projekty w Cliqz, holdingu Huberta Burda Media. Tailcat stanie się za jakiś czas podstawą nowej wyszukiwarki Brave Search. Brave Search i Brave Browser mają stanowić pierwszą w branży niezależną i chroniącą prywatność alternatywę dla Google Chrome i Google Search, którei mają odpowiednio 70% i aż 92% udziału w rynku.Pod maską prawie wszystkie dzisiejsze wyszukiwarki są tworzone na podstawie wyników dostarczanych przez firmy Big Tech lub na nich częściowo polegają. W przeciwieństwie do nich, wyszukiwarka Tailcat jest zbudowana na podstawie całkowicie niezależnego indeksu, który ma być stanie zapewniać jakość wyszukiwania oczekiwaną przez internautów, ale bez narażania ich prywatności na szwank. Tailcat nie gromadzi adresów IP ani nie wykorzystuje danych osobowych do ulepszania wyników wyszukiwania.Były zespół deweloperów Cliqz, który pracował nad Tailcat, przechodzi do Brave w ramach przejęcia. Ich prace nadzorował będzie dr Josep M. Pujol." - mówił, cytowany w komunikacie prasowym.Przeglądarkę internetową Brave w jej najnowszej wersji pobierzesz z poziomu naszej bazy oprogramowania. Znajdziesz w niej warianty przeznaczone na komputery z systemami Windows i macOS oraz wariant na smartfony z Androidem.Źródło: Brave