5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #226]

Fortune City

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,29 zł-449,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Oryginalne podejście do tematu zarządzania finansami osobistymi. Mamy tu bowiem do czynienia z połączeniem aplikacji do śledzenia wydatków z kolorową grą, w której rozbudowujemy wirtualne miasto. Nowe budynki i środki zdobywamy dzięki regularnemu zapisywaniu realnych transakcji (wpływy i wydatki). Nie zabrakło także osiągnięć specjalnych do zdobycia.Wszystko to ma sprawić, że dbanie o domowy budżet nie będzie nudne.