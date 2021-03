Mission to Mars AR - wirtualna wycieczka po Czerwonej Planecie (recenzja)

Imponująca aplikacja edukacyjna.





Mission to Mars AR – Mars w rozszerzonej rzeczywistości

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy odżywają aspiracje ludzkości, by postawić choćby mały krok na innej planecie. Udane lądowanie łazika Perseverance z pewnością przybliża nas w tym kierunku. Okazuje się, że po powierzchni Czerwonej Planety możemy pospacerować już dziś - dzięki aplikacji na smartfony.Mission to Mars AR to ciekawy projekt edukacyjny, który powstał za sprawą Smithsonian Channel we współpracy z polskim studiem Immersion. Aplikacja wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość i pozwala m.in. na poznanie szczegółów dotychczasowych misji badawczych czy sterowanie wirtualnymi modelami łazików marsjańskich.Aplikacja jest zupełnie darmowa, nie wyświetla reklam i dostępna jest w polskiej wersji językowej. Intuicyjne menu pozwala wybrać interesujący nas moduł. Najciekawsze są oczywiście elementy oparte o rozszerzoną rzeczywistość.Możemy na przykład otworzyć w naszym pokoju portal na Marsa, sterować po podłodze łazikiem czy wyjść z domu i wykonać symulację startu rakiety. Trzeba przyznać, że jakość wykonania animacji i ich dopasowanie do otoczenia stoją na najwyższym poziomie i robią spore wrażenie.Mission to Mars AR to świetnie wykonana aplikacja, która z całą pewnością pobudza wyobraźnię i zachęca do poznawania Marsa. Projekt wart polecenia.