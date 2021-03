Martwa konsola z aktualizacją. Nintendo Wii U dostało update po ponad 2 latach

Tak długie wsparcie Wii U, to godne podziwu zagranie

Nintendo Switch jest świetną konsolą, która mimo kilku lat na karku, wciąż bardzo dobrze się trzyma. Gracze polubili jej odmienny od konkurencji charakter. Od wydania w 2017 roku jest naprawdę popularna i stanowi pewną przeciwwagę dla tradycyjnych stacjonarnych konsol. Nie dziwne, że Nintendo wprowadziło edycję Lite, a także według wielu pogłosek ma jeszcze w tym roku zająć sięZdawało by się, że poprzednik w postaci Nintendo Wii U będący stacjonarną maszyną jest w pełni zapomniany. Tym bardziej, że większość występujących na nim gier Nintendo przeniesiono na Switcha. O dziwo nie. Firma wydała poprawki oprogramowania Wii U mimo długiego czasu bez jakichkolwiek aktualizacji. Poprzednie dostarczono prawie dwa i pół roku temu. Miały numer 5.5.3. Ostatnia w pełni stacjonarna konsola (w końcu Nintendo Switch też ma tryb w doku, ale bardziej jest produktem mobilnym) legitymuje się teraz systemem w wersji 5.5.5.Nie jest to duży przeskok w numeracji, ale też ciężko powiedzieć, co dokładnie zmieniono w sofcie tego mającego już grubo ponad 8 lat sprzętu. Nintendo mówi tylko o dalszych ulepszeniach ogólnej stabilności systemu i innych drobnych poprawkach w celu zwiększenia komfortu użytkowania. Co ciekawe, to nie jedyny taki przypadek w ostatnich miesiącach. W grudniu zaktualizowano oprogramowanie konsoli Sony PlayStation 3, która jest znacznie starsza niż Nintendo Wii U, bo od jej premiery minęło ponad 14 lat.Źródło: theverge / Foto tytułowe: Nintendo