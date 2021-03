Najlepsze aplikacje do liczenia kalorii [TOP 6]

Fitatu Licznik Kalorii i Dieta

Smartfony czy tablety w połączeniu z setkami dostępnych aplikacji mobilnych potrafią każdego dnia ułatwiać i usprawniać wykonywanie wielu różnych czynności. Korzystanie z cyfrowego notatnika w celu zapisania istotnych danych, podróżowanie po trasie wyznaczonej przez nawigację GPS lub gotowanie z wykorzystaniem aplikacji kucharskiej na urządzeniu mobilnym niemal całkowicie wyparły już standardowe notatniki, mapy czy książki z przepisami w formie papierowej.Przedstawione powyżej przykłady to tylko kropla w morzu zastosowań smartfonów, które osiągnąć można instalując na nich odpowiednie aplikacje. W poniższym zestawieniu przyjrzymy się najlepszym naszym zdaniem aplikacjom dla Androida, które potrafią wspomóc użytkownika w prowadzeniu zdrowego trybu życia czy zrzuceniu zbędnych kilogramów.Mowa o narzędziach stworzonych z myślą o liczeniu kalorii spożywanych posiłków, ale nie tylko. Większość z nich dostarczy także wiele cennych porad, przepisów na potrawy, które warto wprowadzić do swojej diety oraz statystyk ilustrujących ilość spożywanych kalorii. Zapraszamy do lektury!Jeden z najpopularniejszych i najciekawszych liczników kalorii dla urządzeń mobilnych, który pomoże nam w zrzuceniu zbędnych kilogramów, budowie tkanki mięśniowej, wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz ogólnej poprawie zdrowia. Atutem aplikacji jest bez wątpienia spora ilość oferowanych funkcji i prosty w obsłudze interfejs graficzny.Fitatu umożliwia skrupulatne monitorowanie ilości spożywanych kalorii oraz przyswajanych wartości odżywczych. Aplikacja potrafi automatycznie obliczać zapotrzebowanie kaloryczne użytkownika z uwzględnieniem jego preferencji oraz wykonywanych aktywności fizycznych. Dodatkowo oferuje ona także bazę zdrowych przepisów (z instrukcją przyrządzenia i zdjęciami posiłków) i opcję monitora utraty wagi itd.Twórcy udostępniają Fitatu z możliwością wykupienia płatnej subskrypcji Premium, która rozszerza możliwości aplikacji o nowe funkcje. Wśród nich znajdziemy m.in. opcje tworzenia listy zakupów na bazie wybranych przepisów, przypominania o konieczności spożycia posiłku, monitorowania ilości spożywanej wody czy synchronizacji danych z Garmin Connect i MiFit.Kolejna, bardzo popularna i godna uwagi aplikacja do monitorowania ilości spożywanych kalorii. Dzięki niej w łatwy sposób dowiemy się ile kalorii, a także węglowodanów, protein i tłuszczów powinniśmy przyswoić w ciągu doby. Pomiarom sprzyja fakt, iż YAZIO dysponuje potężną bazą żywności i napojów wraz z ich wartościami kalorycznymi.To co odróżnia YAZIO na tle konkurencji to przejrzysty i bardzo intuicyjny interfejs graficzny. Aplikacja na początku zbiera podstawowe informacje o użytkowniku (waga, wzrost, wiek) i na ich podstawie sugeruje ile kalorii powinien on spożyć w trakcie poszczególnych posiłków w ciągu dnia. Ponadto umożliwia prowadzenie dziennika pomiarów wagi oraz śledzenie ilości wypijanej wody. Przeglądanie postępów możliwe jest za sprawą wbudowanego kalendarza.Aplikacja YAZIO oferuje użytkownikowi możliwość wykupienia płatnej subskrypcji, która daje dostęp do funkcji i materiałów Premium. Znajdziemy wśród nich m.in. olbrzymią bazę smacznych i zdrowych przepisów, opcje rozszerzonego rejestrowania informacji o swoim ciele, notatek, listy zakupów, oceniania przepisów, statystyk itp.Najbardziej rozbudowany licznik kalorii w tym zestawieniu, którego możliwości znacznie wykraczają poza podstawowe monitorowanie ilości kalorii w spożywanych posiłkach. Aplikacje z powodzeniem polecić można każdemu, kto chciałby zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę.Podstawową funkcją Kalkulatora Kalorii jest dostarczanie informacji o kaloryczności wybranych produktów spożywczych. Warto tutaj zaznaczyć, że aplikacja pozwala przeliczać ilość kalorii w odniesieniu do podanej przez użytkownika wagi danego produktu (nie tylko dla 100g), ale również porównywać produkty i wyliczać kaloryczność całego posiłku. Dodatkowo dostarczane są także informacje o zawartości białka, węglowodanów i tłuszczy dla posiłku lub pojedynczej porcji.Wśród pozostałych możliwości aplikacji nie sposób pominąć zestawu kalkulatorów, który docenią osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy. Mowa o opcji kalkulatora ćwiczeń pozwalającego oszacować ilość spalanych kalorii w trakcie danej aktywności i zaplanować cały trening, kalkulator BMI i przybliżonej wartości przemiany materii. Nie zabrakło również rozbudowanej bazy dietetycznych przepisów, zawierających sprawdzone receptury przyrządzenia danych posiłków wraz ze zdjęciami.Podobnie jak konkurencja, tak również Kalkulator Kalorii oferuje płatny abonament dający dostęp do dziennika kalorii oraz spersonalizowanej diety przygotowanej przez dietetyków specjalnie dla danego użytkownika.Darmowa i bardzo prosta aplikacja, która pozwala użytkownikowi monitorować ilość kalorii przyswajanych wraz z codziennymi posiłkami. Okazuje się ona bardzo przydatna podczas wprowadzania zdrowych nawyków dietetycznych oraz redukcji zbędnych kilogramów.Na bazie zdefiniowanych przez użytkownika danych dotyczących jego osoby FatSecret potrafi oszacować ilość kalorii, które powinny być przyswajane wraz z posiłkami. Aplikacja dysponuje bogatą bazą żywności, dzięki czemu codzienne uzupełnianie dziennika kalorii jest proste i wymaga jedynie odszukania odpowiednich pozycji na liście. Atutem tego licznika kalorii jest rozbudowany system statystyk uwzględniających przyswajane kalorie, makroelementy czy składniki odżywcze, a także opcja monitorowania zmian wagi naszego ciała.W FatSecret nie mogło zabraknąć sporej biblioteki przepisów i pomysłów na posiłki, systemu przypomnień, dziennika ćwiczeń, skanera kodów kreskowych żywności oraz integracji z takimi rozwiązaniami jak Samsung Health, Fitbit i Google Fit. Nie bez znaczenia są także aspekty społecznościowe aplikacji i możliwość wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami.Płatna subskrypcja Premium w FatSecret wprowadza funkcję planera posiłków, 6 dodatkowych, konfigurowalnych typów posiłków wyświetlanych w dzienniku żywności oraz monitor dziennego spożycia wody.Najprostsza aplikacja pełniąca funkcję licznika kalorii w tym zestawieniu. Kierowana jest do użytkowników ceniących proste i skuteczne rozwiązania pozbawione zbędnych wodotrysków. Umożliwia dokładne planowanie dietetycznego jadłospisu na całą dobę, dzięki któremu zadbamy o zdrowie i wygląd naszej sylwetki.Tabela Kalorii to rozwiązanie, które umożliwia sprawdzanie kaloryczności produktów spożywczych zawartych w bazie aplikacji, a także budowanie z nich całych posiłków. Poza samymi kaloriami dostarcza ona także informacji o zawartości węglowodanów, białek i tłuszczów w każdym z zaplanowanych dań.Atutem Tabeli Kalorii poza niewątpliwą prostotą obsługi jest wbudowana wyszukiwarka produktów oraz fakt, że wszystkie one posegregowane zostały w odpowiadające im kategorie (warzywa, owoce, pieczywo itd.).Kolejna, godna uwagi i darmowa aplikacja do kompleksowego monitorowania kalorii przyswajanych wraz ze spożywanymi w ciągu dnia posiłkami. Umożliwia ona również rejestrowanie i uwzględnianie w planie dietetycznym odbywane aktywności fizyczne.MyFitnessPal wymaga od użytkownika podanie wielu danych na temat jego osoby (wzrost, waga, wiek itp.), a także zakładanego celu (ogólnego i tygodniowego) i na podstawie tych informacji wyznacza szczegółowy dzienny bilans kalorii. Co istotne, aplikacja może uwzględniać aktywności fizyczne użytkownika, monitorować spożycie wody i prowadzić dziennik pomiarów wagi.Pozostałe funkcje aplikacji to możliwość integracji z krokomierzem w celu liczenia ilości spalonych kalorii, rozbudowany system statystyk wraz z graficzną reprezentacją danych, zapisywanie notatek do posiłków i ćwiczeń czy eksport wszystkich zgromadzonych informacji do pliku. Atutem MyFitnessPal jest możliwość udostępniania własnych sugestii w sieci społecznościowej i udostępnianie ich znajomym.MyFitnessPal jak większość aplikacji tego typu umożliwia skorzystanie z wersji płatnej Premium. Daje ona dostęp do planów posiłków i przepisów, spersonalizowane cele czy dezaktywację reklam.Przedstawione powyżej aplikacje to tylko niewielka część grona narzędzi dedykowanych do rejestrowania danych o ilości spożywanych kalorii, prowadzenia zdrowego trybu życia czy wspomagania redukcji masy ciała. Jeśli znacie inne, ciekawe i godne polecenia narzędzia tego typu zapraszamy do dyskusji w komentarzach.