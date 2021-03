Wszystkie istotne nowości w nowym Microsoft Edge 89

Nowości w Microsoft Edge 89

1. Szybsze uruchamianie Edge 89

2. Usypianie kart, czyli tzw. sleeping tabs

Jeśli czytałeś dziś uważnie publikowane przez nas aktualności, wiesz już, że Microsoft Edge 89 uruchamia się szybciej nawet o 41% od poprzednich wersji aplikacji. To tylko jedna z wielu zmian wprowadzonych wraz z najnowszą aktualizacją. Przeglądarka internetowa Microsoftu w nowej odsłonie zawiera kilka istotnych innowacji, którym warto przyjrzeć się bliżej. A nuż ktoś skusi się ją wypróbować? Z miesiąca na miesiąc staje się coraz ciekawszą propozycją, co pokazują dane związane z jej udziałami w rynku.Przeglądarka Microsoft Edge 89 może uruchamiać się nawet o 41% szybciej . Dlaczego? A dlatego, że niektóre składniki wczytywane będą wraz ze startem systemu, a nie w momencie włączania aplikacji. Nie spodoba się to osobom, które z Edge korzystać nie zamierzają. Temu tematowi poświęciliśmy dziś osobny wpis, do którego to chciałbym Was odesłać.Nareszcie wszyscy użytkownicy Edge'a skorzystają z doskonałej funkcji usypiania nieużywanych kart (tzw. sleeping tabs ). Przeglądarka automatycznie uśpi karty nieużywane przez określony w opcjach czas. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie zużycie pamięci RAM (średnio o 16%) oraz zasobów procesora (średnio o 26%). Uśpione karty będą miały po prostu deaktywowane wszelkie swoje zadania.