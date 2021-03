Microsoft Edge szybszy o 41%. To zła wiadomość dla wielu internautów

Microsoft Edge 41% uruchamia się szybciej o 41%, ale...

Microsoft przy okazji udostępnienia najnowszej aktualizacji przeglądarki internetowej Edge do wersji o numerze 89, udzielił niemalże powszechnego dostępu do nowej, teoretycznie bardzo pożytecznej funkcji. Założenia brzmią pięknie: dzięki niej aplikacja Microsoft Edge na komputerach z systemem Windows 10 uruchamia się aż o 41% szybciej, niż do tej pory. Szkopuł polega na tym, że wiele osób może zechcieć ją wyłączyć.Funkcja, o której mowa, została pierwotnie wprowadzona wraz z aktualizacją Edge 88 i była już dostępna dla niektórych użytkowników. Przyspieszone uruchamianie Microsoft Edge 89 wynika z faktu uprzedniego wczytania części procesów, niezbędnych do rozruchu aplikacji na komputerze z systemem Windows 10 . Te zostają załadowane wraz ze startem systemu. Oznacza to dokładnie tyle, że procesy Microsoft Edge będą działały w tle, nawet jeśli wcale nie uruchomisz tej przeglądarki.