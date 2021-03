Przeglądarkowy OneDrive w końcu z ciemnym motywem

One Drive z szeregiem nowości. Wśród nich ciemny motyw

Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami usługi OneDrive, to z pewnością zauważyliście, że w lutym trafiło do niej kilka naprawdę przydatnych funkcjonalności. Część z nich jest już dostępna dla wszystkich, a niektóre debiutują dopiero po stronie serwera. Microsoft przedstawił podsumowanie ubiegłego miesiąca.Niewątpliwie najciekawszym usprawnieniem byłodo przeglądarkowej wersji OneDrive. Technologiczny gigant postanowił na mroczną czerń oraz szarość. Większość osób powinna być zadowolona z dodatkowej opcji personalizacji. Zwłaszcza, że tzw. dark mode jest dostępny od dawna w aplikacji na urządzenia mobilne.Platforma wzbogaciła się także o. Specjalne okno poinformuje użytkowników o m.in. szacowanym czasie czytania, a także kluczowych elementach tekstu. Nowość ma pomóc w podjęciu decyzji czy plik należy uznać za pilny i otworzyć go akurat w tym momencie. Microsoft zastrzega, iż powyższe dane nie będą widoczne dla plików oznaczonych jako „poufne”.Teraz coś dla osób korzystających z OneDrive na iOS. Do usługi trafiła właśnie. Tym samym będzie można zaznaczyć fragment, na którym zakończyło się czytanie lub po prostu wskazać ważny moment w tekście. Nie da się ukryć, iż jest to przydatna nowość. Użytkownicy OneDrive na Androida muszą się jeszcze nieco uzbroić w cierpliwość – podobna funkcja trafi do aplikacji „wkrótce”.Wszystkie powyższe usprawnienia powinny już być dostępne. Jeśli nie widzicie ich u siebie, to zapewne za kilka dni w końcu się u Was pojawią.Źródło i foto: Microsoft