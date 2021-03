LibreOffice 7.1.1. Darmowy pakiet biurowy w nowej odsłonie

LibreOffice 7.1.1 - najważniejsze zmiany

Pobierz LibreOffice 7.1.1 za darmo

Darmowa alternatywa dla Word, Excel i PowerPoint? To bardzo proste. Bezpłatny pakiet biurowy LibreOffice, który właśnie doczekał się swojego najnowszego wydania. LibreOffice 7.1.1 to pierwsza z drobnych aktualizacji popularnego zestawu aplikacji biurowych w wersji 7.1, wprowadzająca ponad 90 poprawek bugów i innych kosmetycznych usprawnień. Zainstalować ją powinni użytkownicy indywidualni - w środowiskach profesjonalnych The Document Foundation zaleta korzystanie z wariantu LibreOffice Enterprise.LibreOffice 7.1 to przede wszystkim kilka ulepszeń w zakresie interoperacyjności z plikami w formatach DOCX, XLSX i PPTX. Poprawiono import, eksport i zarządzanie funkcjami tabel w apkliakcji Writer () i ulepszono w niej zarządzanie wynikami pól buforowanych. Użytkownicy dostrzegą obsługę odstępów poniżej ostatniego akapitu nagłówka w plikach DOC i DOCX oraz docenią ulepszenia grafiki SmartArt podczas importowania plików PPTX.Najnowszy LibreOffice to także nowe okno dialogowe wyboru stylu interfejsu użytkownika podczas pierwszego uruchomienia narzędzia, pozwalające dokonać jeszcze lepszego wyboru w oparciu o indywidualne preferencje każdego użytkownika przy pierwszym uruchomieniu. Ponadto, podgląd wydruku jest od teraz aktualizowany asynchronicznie, aby nie blokować interfejsu użytkownika podczas dostosowywania ustawień w oknie dialogowym drukowania.Zmiany nie ominęły programów Calc (), w którym da się odczuć lepszą wydajność przy korzystaniu z funkcji autofiltrowania i znajdź/zastąp. W Impress & Draw () z kolei pojawiła się możliwość zmiany animacji dla kilku obiektów na raz, dodano przyciski "zapauzuj/wznów" i "zakończ" w widoku prezentacji oraz dodano realistyczne, miękkie i rozmyte cienie do obiektów.Darmowy pakiet biurowy LibreOffice 7.1.1 pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Zawsze znajdziesz w niej najnowsze wydania LibreOffice w wersjach na systemy Windows, Linux i macOS. Odnośniki umieściliśmy poniżej.Źródło: LibreFoundation