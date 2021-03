Amazon zmienia logo aplikacji. "Wyglądało jak Adolf Hitler"

Logo Amazon i wąsy Adolfa Hitlera

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

"Niestety dla Amazon wizualizacja taśmy paczkowej na oryginalnym logo natychmiast kojarzy się z wąsem Hitlera, ponieważ ten kształt jest mocno zakorzeniony w naszej podświadomości. Nie jest to najlepsze skojarzenie dla marki, która chce wywoływać zachwyt."

Sytuacja rodem z dowcipu

"Przychodzi facet do psychiatry, ten rysuje na kartce kwadrat i pyta co: to jest? Naga kobieta – odpowiada Facet. Psychiatra nic nie mówi, rysuje kółko i znowu pyta co to jest? Naga kobieta. Lekarz zdziwiony rysuje trójkąt znowu pytając co to? Naga kobieta – niezmiennie odpowiada facet. Proszę pana, Panu się wszystko z seksem kojarzy – krzyczy wzburzony psychiatra. Ja!? A kto mi te wszystkie świństwa narysował!? – ripostuje facet."

Do czego może prowadzić coraz szerzej zakrojona poprawność polityczna? Cóż, do wielu rzeczy - zarówno tych dobrych, jak i absurdalnych i zupełnie irracjonalnych. Do tej drugiej grupy wielu komentatorów zalicza decyzję firmy Amazon o zmianie logo w aplikacji mobilnej. Niektórzy zarzucali gigantowy e-handlu, że logo zaprezentowane w styczniu wraz z nową odsłoną aplikacji wygląda jak... twarz Adolfa Hitlera.Witajcie w 2021 roku, kiedy to Amazon błyskawicznie zmienił ikonę swojej aplikacji zakupowej, po tym, jak komentatorzy pisali w Internecie, że przypomina facjatę. Logo programu - które pojawia się na smartfonach i tabletach - wcześniej przedstawiało grafikę wózka na zakupy. Ikona od stycznia bieżącego roku prezentowała specyficznie wycięty pasek niebieskiej taśmy nad charakterystycznym "uśmiechniętym" logo Amazon. Teraz, w poprawionej po raz kolejny odmianie, jest zagiętym na rogu kwadratem.Przedstawiciele Amazon mówili w rozmowie BBC News, że pierwsza ikona była testowana w kilku krajach przed wprowadzeniem zmiany globalnie. Wtedy to nikt nie zwracał uwagi na podobieństwo z pewnym niemieckim dyktatorem.Dyrektor naczelna agencji brandingowej Coley Porter Bell, Vicky Bullen, powiedziała BBC:Cała sprawa przypomina trochę oglądanie kleksów z psychologiem, znane pod nazwą Testu Rorschacha i związany z nim pewien dowcip. Ten jest zdaniem co poniektórych całkiem dobrym komentarzem do sytuacji z "kontrowersyjną" ikoną apki Amazon i stanowiskiem krytyków:Źródło: BBC