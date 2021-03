Jak przesłać zdjęcia z iCloud do Zdjęć Google? Jest nowy, prosty sposób

Firma udostępnia rozwiązanie.





Fotografie z iCloud łatwo prześlesz do Zdjęć Google





fot. Google

Apple uruchomiło specjalną usługę, która umożliwia. Nowa funkcja zawiera w sobie także specjalny dokument pomocniczy, który opisuje procedurę przesyłania materiałów multimedialnych. Całość polega na wejściu na stronę Apple, zalogowaniu się do swojego konta oraz uruchomieniu procesu przesyłania danych.Apple twierdzi, że cały proces ( w zależności od ilości danych)Co ciekawe, niektóre rzeczy nie zostaną przeniesione. Apple twierdzi, że udostępnione albumy, inteligentne albumy, zawartość strumienia zdjęć, zdjęcia na żywo oraz niektóre metadane nie zostaną przeniesione bezpośrednio do Zdjęć Google. Wielu użytkownikom faktycznie może nie spodobać się fakt, iż zdjęcia na żywo nie zostaną przeniesione. Niektóre osoby zaznaczały, iż Apple faktycznie „widzi” zdjęcia i jest gotowe je przenieść,Apple twierdzi, że przenoszenie zdjęć pomiędzy usługami. Na ten moment dostępność rozwiązania została ograniczona do użytkowników znajdujących się na terenie Australii, Kanady, Unii Europejskiej, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.Sama funkcjonalność pozwalająca na skopiowanie materiałów w tle może być bardzo przydatna dla osób, które posiadająniż w przypadku usługi iCloud.W ostatnim czasie Google informowało jednak o zmianach związanych z jakością zdjęć przechowywanych przez użytkowników. Warto o tym pamiętać, jeśli faktycznie będziecie decydować się na wykonanie kopii zapasowej swoich fotografii w drugiej usłudze.Źródło: TheVerge / fot. Max Delsid - Unsplash