Netflix chce, żebyś się śmiał. Nadchodzi nowość rodem z TikToka

"Krótkie i zabawne" - nowa sekcja na Netflixie

Netflix posiada w swojej ofercie tysiące produkcji – zarówno tych znajdujących się na licencji, jak i oryginalnych – przynależących do konkretnych kategorii. Wśród nich odnaleźć możemy komedie, które często stanowią świetną okazję do oderwania się od niekiedy ponurego świata.Osoby odpowiedzialne za platformę stwierdziły najwyraźniej, że ludzie bardzo lubią żarty i śmieszne momenty z wybranych filmów czy seriali. Tak przynajmniej wynika z prezentacji nowej zakładki „Krótkie i zabawne” , która jest już dostępna dla użytkowników iPhone’ów w wybranych krajach.Funkcja przypomina… TikToka. Po przejściu do specjalnej sekcji pojawią się, między którymi będziemy mogli się przełączać przesuwając palcem w dół lub w górę. Pojawi się opcja zostawienia reakcji „LOL” pod konkretnym ujęciem, dodaniem produkcji do „Mojej listy”, udostępnienia klipu lub odtworzenia go ponownie.