WhatsApp na desktopy w końcu z obsługą połączeń głosowych i wideo

WhatsApp na komputery z wyczekiwaną funkcją

Źródło: WhatsApp

WhatsApp z szyfrowanymi połączeniami

Źródło i foto: WhatsApp

Pogłoski o wprowadzeniu możliwości rozmowy audio lub wideo za pośrednictwem desktopowej aplikacji WhatsApp pojawiały się od dawna . Przez dłuższy czas funkcja była dostępna w wersji beta, a deweloperzy nie za wiele się o niej wypowiadali. Teraz pojawiło się oficjalne ogłoszenie nowości. Czego możemy się spodziewać? Na blogu platformy zadebiutował wpis wyjaśniający nieco powody, dla których tego typu rozwiązanie w ogóle powstało. Przede wszystkim kluczowa okazała się pandemia – zwiększyła ona zainteresowanie internetowymi komunikatorami. WhatsApp chwali się, że w minionego sylwestra wykonano 1,4 miliarda połączeń głosowych i wideo.Tym samym postanowiono, iż tak ważna funkcjonalność nie może być dłużej ograniczona do wyłącznie mobilnej wersji aplikacji. Możliwość rozmów audio/wideo z poziomu desktopowej odsłony platformy więc w końcu zadebiutowała. Zespół za nią odpowiedzialny twierdzi, że największym celem było opracowanie opcji działającej bez jakichkolwiek zakłóceń.Oznacza to m.in., że użytkownicy będą mogli prowadzić spotkania zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, a także bez problemu. Ma ono być zawsze na wierzchu, „dzięki czemu nigdy nie zniknie na karcie przeglądarki czy w stosie otwartych okien”.Oczywiście nie zabrakło wzmianki o kwestiach bezpieczeństwa., co uniemożliwia WhatsAppowi na podsłuchiwanie i podglądanie tego, co dzieje się na ekranie. Część osób z pewnością niezbyt uwierzy w takie zapewnienia.Opisana nowość powinna już być dostępna u wszystkich w aplikacji na pulpit w wersji Windows