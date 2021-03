Pełna wersja IObit Uninstaller Pro za darmo dla naszych Czytelników

Całkowicie za darmo.

Łatwa dezinstalacja oprogramowania z IObit Uninstaller 10 Pro

Pobierz IObit Uninstaller 10 Pro za darmo

IObit Uninstaller to popularne narzędzie do dezinstalacji oprogramowania. Teraz można pobrać z naszych zasobówna program w wersji Pro. Akcja trwa doIObit Uninstaller Pro pozwala utrzymać nasz komputer w czystości dając nam łatwy i bezpieczny sposób na dokładne usunięcie niechcianych programów, aplikacji Windows i złośliwych wtyczek. Firma chwali się, że jest to pierwsze narzędzie, które wprowadziło funkcję usuwania. Twórcy zoptymalizowali algorytm, aby lepiej wykrywał bundleware w momencie jego instalacji, co pozwala na łatwiejsze i szybsze odinstalowanie niechcianego oprogramowania.Najnowsza wersja IObit Uninstaller przyspiesza proces dezinstalacji aż o, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i zapewnia większy komfort użytkowania. Twórcy ulepszyli także funkcję skanowania, która wykrywa teraz o 30% więcej resztek po odinstalowanym oprogramowaniu, co przekłada się na zaoszczędzoną przestrzeń na dysku.IObit Uninstaller 10 Pro jest w stanie usunąć niechciane wtyczki z Microsoft Edge oraz blokować powiadomienia stron internetowych. Narzędzie oferuje także opcjęi ich różnych wersji językowych. Interfejs programu także został przeprojektowany by być jeszcze bardziej przejrzysty i intuicyjny w obsłudze.Aby otrzymać pełną wersję IObit Uninstaller 10 Pro zupełnie za darmo, należy pobrać instalator programu bezpośrednio z naszych zasobów Instalator oraz plik z kluczem licencyjnym został spakowany w archiwum .zip. Licencja aktywuje program w wersji Pro na pół roku. Prze ten czas można cieszyć się wszystkimi zaawansowanymi funkcjami. Po wygaśnięciu licencji warto przejść na wariant Free.Na koniec przypominamy, że klucz należy aktywować przed zakończeniem akcji, czyli do