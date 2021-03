Huawei chwali się rekordowymi wynikami sklepu AppGallery w skali globalnej

Więcej aplikacji zintegrowanych

Odkąd Huawei stracił dostęp do usług Google i sklepu Play nieustannie rozwija własne rozwiązania, w tym AppGallery. Chiński producent poinformował właśnie, że w 2020 roku osiągnięto wzrost liczby pobrań aplikacji aż o 83% do 384 miliardów. Huawei odnotował też rekordowy, ponad dwukrotny wzrost liczby aplikacji w pełni zintegrowanych z ekosystemem marki. AppGallery to kluczowy element budowanego przez Huawei ekosystemu Huawei Mobile Services, dostępnego w smartfonach i tabletach nowej generacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta średnio ponad 530 milionów aktywnych użytkowników w skali globalnej, co w 2020 roku stanowiło wzrost o 33% wobec roku poprzedniego. Oznacza to, że AppGallery jest jednym z trzech największych sklepów z aplikacjami na świecie.Huawei odnotował rekordowy wzrost liczby aplikacji zintegrowanych z ekosystemem marki – o 118% w ujęciu rocznym. Liczba w pełni funkcjonalnych aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów marki opartych o ekosystem HMS, wynosi już 120 tysięcy.Producent zaprezentował również informacje dotyczące współpracy z programistami oraz twórcami aplikacji. W skali globalnej marka współpracuje z ponad 2,3 miliona deweloperów, co oznacza wzrost o 77% w 2020 wobec 2019. Współpraca z deweloperami przełożyła się na przyrost dostępnych w AppGallery aplikacji, a w szczególności gier mobilnych. Liczba gier udostępnionych w AppGallery w 2020 była ponad pięciokrotnie wyższa niż rok wcześniej. Użytkownicy sklepu mogli cieszyć się premierami takich produkcji jak AFK Arena, Asphalt 9: Legends i Clash of Kings.